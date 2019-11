Morte Bodei, il cordoglio della Regione e dell´ex sindaco Zubbani

Carrara - Si sono svolti ieri, sabato, a Pisa i funerali di Remo Bodei, Accademico dei Lincei, docente di storia della filosofia ed estetica alla Normale di Pisa e all'Università della California di Los Angeles e direttore scientifico del Festival Con-Vivere di Carrara. A ricordare Bodei il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e l'ex sindaco di Carrara Angelo Zubbani.



"Ci ha lasciato un grande professore – afferma Giani – che univa al rigore della ricerca accademica di altissimo livello, il fascino di un sapere che toccava da vicino le passioni e i destini individuali, la memoria e l’identità individuale e collettiva, la ricerca della felicità, da sempre suoi temi di riflessione. Legatissimo alla nostra regione, dove aveva prima studiato e poi insegnato, alla Scuola Normale e poi all’Università di Pisa. Alla famiglia porgiamo le più sincere condoglianze a nome dell’intera Toscana, che perde una delle menti più acute e brillanti, la cui eredità resta nei suoi libri e nel cuore di tutti quegli studenti che hanno seguito le sue lezioni”.



ZUBBANI: «CI HA LASCIATO UN GRANDE AMICO DI CARRARA»

La scomparsa di Remo Bodei ci lascia più poveri e più soli, privati di un riferimento che solo il Filosofo può offrire nella comprensione del presente e per questo credo che Carrara debba essere fiera di averlo avuto come ispiratore e voce narrante di quella straordinaria avventura che, grazie a lui, è, e sarà, Con_vivere.

Avergli conferito, nel 2016, la Cittadinanza per il contributo reso alla città nell’aver creato e fatto crescere il Festival, è stato solo un doveroso riconoscimento perché la manifestazione, grazie a lui è divenuta luogo e appuntamento per il pensiero e la riflessione, oltre che momento di aggregazione tra i più importanti per la comunità carrarese e appuntamento per tanti che visitano la città per assistere alle conferenze e alle iniziative di Con_vivere.

Leggendo la stampa, non solo italiana, si comprende, dalle testimonianze di amici ed esponenti della cultura mondiale, il valore e le qualità di un uomo tanto schivo nel privato quanto acuto protagonista della vita culturale del nostro paese. Di Remo Bodei colpiva la sua capacità di rendere comprensibili fenomeni profondi e la sua lucidità nell’individuare le motivazioni di tanti cambiamenti.

Carrara ha avuto la fortuna di averlo, per tanti anni, come riferimento insostituibile con la sua capacità di coinvolgere e portare in città, nelle giornate di settembre, testimoni straordinari di una transizione in atto, individuando e anticipando, con la lucidità del filosofo, i temi di un futuro basato sulla comprensione e sul confronto fra culture diverse.

Riteneva che compito filosofico non sia sistemare il mondo ma fornire il senso a un’epoca e questo è stato il tema di tanti amichevoli e proficui confronti perché Bodei sapeva essere, come nessuno, professore autorevole e divulgatore instancabile, ricercatore acuto ma anche Cittadino di Carrara che ha avuto la fortuna di conoscerlo, stimarlo e apprezzarlo.