Monoblocco, ristrutturare o demolire? Il sindaco: «Sia occasione per più servizi»

Carrara - Questa mattina, venerdì, il sindaco Francesco De Pasquale, insieme alla presidente della commissione Sanità Elisa Serponi e al capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale Giacomo Giannarelli ha incontrato alcuni comitati e cittadini impegnati sul fronte della tutela della sanità pubblica e dei servizi sanitari locali. L’incontro è stato incentrato sulla situazione dell’edificio che ospita il Centro Polispecialistico Achille Sicari, il cosiddetto Monoblocco, e sul futuro di quel sito.



Dopo aver ascoltato i cittadini, il sindaco ha ripercorso le tappe che dallo scorso gennaio a oggi hanno portato l’amministrazione comunale a tenere un confronto serrato con i vertici dell’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest e con l’assessorato regionale alla Sanità in merito al futuro del Monoblocco che, com'è stato evidenziato più volte, necessita di essere sottoposto a un’importante opera di ristrutturazione e adeguamento.



Stante questa necessità, il primo cittadino e la sua amministrazione sono fermamente convinti che «in nessuna fase del percorso Carrara dovrà essere penalizzata in termini di servizi. Per questo, fin da quando la notizia è stata formalizzata, il sindaco ha chiesto garanzie affinché la ristrutturazione non implicasse per la città una perdita di servizi ma che, al contrario, questa diventasse l’occasione per portarne di nuovi, dando piena attuazione a quanto previsto dal Pal 2011/13 e dall’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Carrara il 24 ottobre 2016».



LE DUE IPOTESI SUL TAVOLO

De Pasquale ha spiegato che la Regione ha messo sul tavolo diverse ipotesi di intervento: una prevede la ristrutturazione per lotti del Monoblocco, un’altra la realizzazione di un nuovo edificio sempre all’interno dell’area ospedaliera con la demolizione del Monoblocco. Attualmente si tratta solo di ipotesi e non di progetti propriamente detti: quello che è emerso dalle informazioni tecniche fornite dall’Azienda Sanitaria è che nessuna di queste è realizzabile con le risorse stanziate a suo tempo dalla Regione Toscana per l’adeguamento del Monoblocco. Per questo, nel corso degli ultimi mesi, confrontandosi con l’amministrazione regionale, il primo cittadino ha chiesto lo stanziamento di risorse aggiuntive, incassando a più riprese la disponibilità dell’assessore Stefania Saccardi.



«A oggi l’amministrazione comunale – fa sapere Palazzo civico – ancora attende sia la formalizzazione degli stanziamenti aggiuntivi promessi dall’assessore Regionale sia la stesura sotto forma di progetto delle varie ipotesi di intervento, passaggi fondamentali e indispensabili per fare le opportune valutazioni sul futuro del sito. Proprio perché ancora nessuna decisione definitiva è stata presa, il sindaco ha chiesto la collaborazione e il contributo dei comitati e dei cittadini, confermando che la priorità della sua amministrazione sarà sempre quella di tutelare i servizi sanitari presenti in città e di incrementarli come previsto dagli accordi».