Monoblocco, il dubbio della Cisl: siamo sicuri che la ristrutturazione sia la soluzione?

Carrara - Si svolgerà domani, martedì, alle 18.30 il Consiglio comunale di Carrara tutto dedicato al futuro del Monoblocco, la struttura sanitaria che in un senso o nell’altro negli anni a venire subirà delle modifiche sostanziali. Sull’argomento interviene la Cisl Toscana Nord con Ust e Fnp. Riportiamo di seguito.



In seguito agli incontri avuti e alle indiscrezioni uscite sulla stampa rispetto alla vicenda del 'Monoblocco’, considerato che il Consiglio comunale si riunisce per discutere nel merito, pensiamo sia giusto e doveroso affrontare la complessità delle problematiche insite nella scelta di una posizione.



La posizione del sindacato prescinde da valutazioni politiche e da eventuali sensibilità elettorali e deve prendere in considerazione fattori come l'assetto futuro della sanità territoriale intesa anche in questo caso come l'insieme delle attività già svolte e presenti nella struttura, nell'ottica di un benessere generale, di una utilità razionale delle risorse e di una localizzazione opportuna delle attività necessarie.



Siamo sicuri che i tempi per ottenere gli ulteriori finanziamenti necessari per la ristrutturazione non siano un ulteriore elemento di dilazione, consegnandoci alla fine una struttura costosa, vecchia (tra 15 anni ne avrà 65 mentre una nuova costruzione né avrebbe 10), bisognosa di continui interventi, onerosa nei costi di ristrutturazione e nella gestione, non più razionale, a parere di tecnici, sul piano della organizzazione sanitaria?



Ma ancora: se di ‘nuovo’ si dovesse parlare, non ha forse senso individuare una location di maggiore respiro, che oltretutto nella sua costruzione non disturbi le attività sanitarie esistenti (che nel caso di ristrutturazione del monoblocco ci dicono i tecnici sarebbero quasi insostenibili per esempio con l'oncologia – e non solo - per un periodo non breve, costringendo ad individuare soluzioni temporanee difficili e a loro volta da sistemare logisticamente)?



Per esempio, ci domandiamo se non sia possibile nella nuova costruzione che la Asl proporrebbe, avere anche spazi ulteriori e più congrui rispetto allo standard 'NOA', per intendersi, oppure ampliare ulteriormente gli spazi previsti e poterci allocare altre attività possibili e migliorative, a favore della comunità, di natura post ospedaliera o post acuzie, dove anche poi prevedere la scuola infermieri, che il Pal assegna a Carrara, che costituirebbe un elemento utile alla rivitalizzazione del centro città, nonché, negoziando con la Asl una Casa della Salute 'complessa' che ospiti un punto di primo soccorso?



Per tutte queste ragioni, anche considerando l'impatto emotivo che ancora indubbiamente lega tutta la vicenda, la Cisl, ricordando che la Asl ha dichiarato come la decisione definitiva potrà essere presa entro gennaio 2020, invita il Consiglio comunale ad approfondire ulteriormente gli aspetti che sembrano assai e particolarmente controversi sul piano tecnico, contemporaneamente organizza un percorso interno di ascolto e confronto allargato, in attesa degli incontri ripetutamente richiesti e mai concessi dalla Conferenza dei Sindaci della zona di Costa.