Mercoledì l´inaugurazione del nuovo centro Anffas di Carrara

Il Centro offre percorsi di cura diurni, residenziali, ambulatoriali, domiciliari per persone con disabilità intellettive, motorie o affette da psicopatologie sia in età infantile che adulta.

Carrara - Mercoledì 28 marzo, alle ore 10.30, sarà inaugurato il nuovo centro integrato di servizi per persone con disabilità di Pian del Castellaro, in via Castellaro 1, a Carrara.

La nuova struttura di Anffas (nata sulla base delle DGR 551/11 e 841/12, e sui seguenti protocolli con la ASL Toscana Nord Ovest) si pone quale riferimento e supporto dinamico per la realizzazione dei progetti di vita delle persone con disabilità, residenti prevalentemente nella provincia di Massa- Carrara, ma anche in quelle limitrofe, nell'ottica di risposte complesse e coordinate e non a contenitore unico.



La giornata dell’inaugurazione sarà articolata in due momenti: durante la mattina avverrà la presentazione del centro alla presenza delle autorità, con la visita alle varie sezioni di cui si compone la struttura.



Nel pomeriggio sarà presente il Presidente nazionale di ANFFAS, Roberto Speziale, per celebrare i 50 anni di ANFFAS Massa Carrara e i 60 anni di ANFFAS nazionale. Alle ore 17.00 è previsto un brindisi di buon compleanno che, partendo dalla sede di Carrara, coinvolgerà contemporaneamente le 250 sedi di ANFFAS di tutta Italia. La festa sarà accompagnata dalla musica dal vivo della band Can-Bag, che ANFFAS ringrazia per la disponibilità.



L'iniziativa del 28 marzo sarà la prima di una serie di eventi, che si concluderanno nel mese di dicembre, finalizzati a celebrare i 50 anni di ANFFAS Massa Carrara e i 60 anni di ANFFAS nazionale.