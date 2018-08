Medici e psicologi in piazza Alberica: visite gratis durante Con-Vivere

L’iniziativa è a cura del Lions Club Carrara Apuania: tutti i cittadini potranno accedere ai controlli specialistici

Carrara - Visite mediche specialistiche gratuite a cura di professionisti di eccellenza, in ambulatori allestiti ad hoc nel cuore del centro storico di Carrara. L’8-9 settembre, nei giorni del Festival Con_Vivere, debutterà in città “Lions in piazza” l’iniziativa a cura del Lions Club Carrara Apuania che dà la possibilità ai cittadini di accedere a visite mediche specialistiche a titolo gratuito. Sabato 8 settembre si terrà un convegno con il professor Dott. Gianni Amunni, Direttore Generale dell’ “Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica Toscana” e a seguire la presentazione del programma della manifestazione. Domenica 9 settembre sarà possibile effettuare visite mediche gratuite per la prevenzione di malattie oncologiche, cario-vascolari, oculistiche, tiroidee, diabetiche e reumatologiche grazie a una serie di strumentazioni e tecnologie messe a disposizione dei medici, tra cui ecografi e audiometri. I cittadini avranno inoltre l’occasione di accedere a un colloquio con uno psicologo. Il tutto grazie alla collaborazione e al supporto di Croce Rossa Italiana che curerà, tra le altre cose, l’allestimento degli ambulatori mobili in piazza.



«E’ la prima volta che questa iniziativa, già consolidata in altre città, arriva a Carrara. Si tratta di un’occasione importante, che dà la possibilità a chi ne ha bisogno di accedere gratuitamente a prestazioni che spesso sono costose o richiedono lunghi tempi di attesa. Ringrazio il Lions Club Carrara Apuania e la Croce Rossa e tutti i professionisti e gli operatori che si sono messi a disposizione, e confido in un corretto accesso al servizio» ha dichiarato l’assessore al Sociale Anna Galleni, auspicando che ad usufruire delle prestazioni siano i cittadini più bisognosi.