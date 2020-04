Mascherine disponibili in tutte le farmacie di Nausicaa Spa

Carrara - Sono disponibili in tutte le farmacie comunali di Nausicaa Spa le mascherine obbligatorie da lunedì per effetto dell'ordinanza 26 del 6 aprile del presidente della Regione Toscana. I dispositivi di protezione individuale (dpi) sono venduti a prezzi concorrenziali, sulla base dell'attuale trend del mercato.



Presso le farmacie Nausicaa quindi i cittadini potranno acquistare le mascherine cosiddette chirurgiche, quelle che l'ordinanza impone obbligatoriamente di indossare. Gli operatori della sanità, che necessitano di dispositivi specifici per esigenze strettamente professionali, troveranno anche le mascherine Ffp2.





«Da oggi nelle nostre farmacie sono disponibili le mascherine che per effetto dell'ordinanza regionale saranno presto obbligatorie. Ovviamente auspichiamo che non ci sia una corsa all'acquisto perché nei giorni scorsi il Comune di Carrara ha provveduto gratuitamente a rifornire di due mascherine a testa gli abitanti e perché comunque si deve continuare a restare a casa, limitando allo stretto necessario le occasioni di uscita» ha dichiarato il presidente Luca Cimino.



L'azienda ricorda infine quanto più volte comunicato dagli esperti, ovvero che l'utilizzo diffuso delle mascherine chirurgiche è sufficiente per permettere la protezione di chi ci sta intorno, sempre mantenendo e rispettando le misure di distanziamento sociale che sono tutt'ora in vigore.