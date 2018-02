Lo “Zaccagna” ammesso alla sperimentazione del percorso quadriennale

In Toscana sono dodici in totale gli Istituti ammessi e in provincia di Massa e Carrara lo “Zaccagna” è l’unico. In Liguria solo due istituti a Genova

Carrara - L’I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara informa la cittadinanza e soprattutto le famiglie e gli studenti di terza della secondaria inferiore delle province di Massa -Carrara e La Spezia che l’istituto è stato ammesso , in considerazione della forte rispondenza dei progetti presentati ai criteri e ai requisiti previsti e dell'alta qualità della progettazione, alla sperimentazione dei percorsi quadriennali, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico emanato lo scorso 18 ottobre dal Ministero dell’ istruzione e aperto agli indirizzi liceali e tecnici.



La notizia è apparsa oggi sul sito Miur e la scuola carrarese è tra le 92 ulteriormente ammesse a livello nazionale .



La sperimentazione partirà sull’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing, ramo già di per se innovativo con lo studio di 3 lingue straniere , specializzato nella comunicazione aziendale e nelle tecnologie della comunicazione . A questo indirizzo sono stati ammessi solo 5 istituti in Italia ed uno solo (lo “Zaccagna”) in Toscana .



Nessuno "sconto" sugli obiettivi formativi: le scuole partecipanti assicureranno, come previsto dall'avviso pubblico di ottobre, il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee guida. Nessuna riduzione del personale: l'organico delle scuole coinvolte resterà invariato .



In Toscana sono dodici in totale gli Istituti ammessi e in provincia di Massa e Carrara lo “Zaccagna” è l’unico . In Liguria solo due istituti , a Genova .

Domani , sabato 3 febbraio , allo “Zaccagna-Galilei ” si terrà l’ultimo giorno di “Scuola aperta” . Studenti e famiglie sono ulteriormente invitati a far visita alla scuola, nei due plessi di Fossola e di Avenza , dalle ore 15,30-17,30 .