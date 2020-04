La Biblioteca di Carrara lavora online, arrivano i ringraziamenti dalla Regione

Carrara - Soddisfazione per l’amministrazione comunale di Carrara che ha ricevuto, assieme ad altre

municipalità della Toscana, la nota di ringraziamento dell'assessore regionale Monica Barni (in foto) in merito al lavoro che in questo periodo le biblioteche e gli archivi stanno svolgendo online per i cittadini.



La Biblioteca di Carrara ha contribuito notevolmente alla crescita degli iscritti al servizio MLOL

Toscana: nella Rete documentaria Re.Pro.Bi. Massa-Carrara, nel solo mese di marzo dall'inizio

dell'emergenza, sono stati iscritti 481 utenti, un numero davvero notevole di adesioni considerata la realtà territoriale locale.



“Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale delle reti bibliotecarie della

Toscana e degli archivi - scrive l’Assessore Barni - per il lavoro prezioso in rete che stanno

svolgendo a disposizione della comunità, in questa fase di emergenza Covid-19 che ha

portato alla chiusura delle istituzioni culturali e alla sospensione di tutte le attività e

manifestazioni ad esse collegate. Con il contributo di tutti voi, la cultura, grazie alla rete, viene in soccorso delle persone che in questo difficile e complicato momento stanno trascorrendo

prevalentemente la propria quotidianità in casa, in una dimensione nuova e diversa”.



Grazie al prezioso lavoro dei bibliotecari e dei referenti delle Reti è possibile richiedere l’iscrizione alla piattaforma inviando una mail alla propria biblioteca di riferimento. Per Carrara l’indirizzo è bibliocarrara@comune.carrara.ms.it. Un ringraziamento particolare meritano i Volontari Lettori della Biblioteca civica che dal 14 marzo collaborano donando la propria voce per raccontare favole del territorio e leggere libri ai più piccini. I loro contributi vengono pubblicati tutti i giorni dalle ore 15.00 sulla pagina Facebook della Biblioteca https://www.facebook.com/bibliotecacivicacarrara/.