Inaugurata la Tomosintesi a Carrara

Un nuovo strumento per migliorare la diagnosi di tumore alla mammella

Carrara - Con l'installazione della Tomosintesi, unica nella provincia di Massa Carrara, oltre all'acquisizione volumetrica di informazioni è possibile effettuare anche la biopsia sotto guida 3D (procedura molto più veloce e sicura della precedente), infatti l'efficacia clinica della Tomosintesi è stata oramai dimostrata da numerosi studi che confermano come questa aumenti l'individuazione dei tumori e abbatta il tasso dei richiami.



Alla presentazione dell'innovativo strumento erano presenti il direttore generale dell'ASL Toscana nord ovest, Maria Teresa De Lauretis, Chiara Iacconi, responsabile della radiologia senologica e Tito Torri, direttore del dipartimento di radiodiagnostica.



"Con l'acquisizione della tomosintesi si conclude il percorso oncologico indicato nel piano attuativo locale - ha sottolineato il direttore generale – un impegno preso che abbiamo mantenuto".



La tomosintesi e il software sotto guida tomosintesi per la biopsia, per un costo di circa 145.000 euro, sono stati installati sul mammografo già in uso a Carrara.



"E' uno strumento – ha affermato Chiara Iacconi - che permette di effettuare la biopsia in quelle lesioni che la tomosintesi mette in evidenza ma che non possono essere individuate attraverso le metodiche tradizionali (mammografia convenzionale, ultrasuoni e risonanza magnetica).



Da qui l'immissione sul mercato della biopsia sotto guida tomosintesi che è diventato uno strumento estremamente utile, non solo per le biopsie delle lesioni visibili esclusivamente con la tomosintesi (distorsioni, lesioni stellate), ma anche per tutte quelle lesioni che erano solitamente sottoposte a biopsia attraverso la stereotassi tradizionale (microcalcificazioni, masse, noduli)".



Il sistema stereotassico è veloce e facile da installare e questo permette al reparto che lo utilizza di passare velocemente dalla modalità diagnostica a quella stereotassica ottimizzando l'attività del reparto.



Nell'ambito territoriale di Massa Carrara sono presenti 4 mammografi: 2 al centro polispecialistico di Carrara; 1 a Fivizzano e 1 a Pontremoli.



Nell'ambito territoriale di Massa e Carrara, nel 2017 la radiologia senologica ha eseguito 14.129 mammografie di cui 10.956 (77,54%) in screening; 2830 ecografie; 368 biopsie ecoguidate; 62 biopsie in stereotassi e 149 risonanza magnetiche mammarie.