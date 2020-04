Carrara - Continua senza sosta anche sul versante Apuano l’impegno dei soccorritori alpini della Toscana per il sostegno delle famiglie nel pieno dell’emergenza COVID19. La Stazione di Carrara e Lunigiana, che presidia un territorio molto vasto, è stata impegnata in oltre 65000 consegne di mascherine protettive nel Comune di Carrara. La consegna è terminata ieri, 10 Aprile.

La collaborazione, di concerto con la sezione CAI Carrara Apuane e la Protezione Civile, ha interessato anche la consegna di 150 pacchi da 20kg di generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà del territorio, mentre stamattina i volontari hanno consegnato, per conto della Conad di Carrara, di un maxi uovo di Pasqua al Nuovo Ospedale Apuano.



Rinnovando la raccomandazione di stare a casa e nello specifico di astenersi da passeggiate, trekking e da qualunque attività in ambiente montano, i tecnici del SAST augurano una serena Pasqua a tutti i cittadini e a tutti gli amanti della montagna.