Il dottor Lorenzo Chiappi si trasferisce: come scegliere il nuovo medico

Carrara - L’Azienda Usl informa che il dottor Lorenzo Chiappi, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Carrara, cesserà la propria attività dal 4 marzo 2019 per trasferimento.

Nella Azienda USL Toscana nord ovest, lo ricordiamo, è possibile effettuare l'operazione di iscrizione/cambio del medico direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al Servizio on line si accede tramite:

1. Web collegandosi al portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone

2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie (consulta l’elenco http://www.regione.toscana.it/-/puntosi)

Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

In alternativa sarà necessario rivolgersi agli sportelli dedicati all’anagrafe sanitaria presenti nei centri socio sanitari.