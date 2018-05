Il Console americano in visita a Carrara

Ad accompagnare il console, il Consigliere politico- economico Michele Comelli.

Carrara - Il Console è stato accolto a palazzo comunale dal Sindaco Francesco De Pasquale e dal Presidente del Consiglio comunale Michele Palma.

Ad accompagnare il Console Generale Benjamin V. Wohlauer era presente il Consigliere politico- economico Michele Comelli.



Nel corso dell’incontro con la stampa, seguito al colloquio privato col Sindaco, il Console Wohlauer ha spiegato i motivi della sua visita che rientra in un programma di incontri promossi nei distretti produttivi della Toscana, al fine di conoscere da vicino le tipologie delle varie realtà per arrivare ad attrarre investimenti italiani negli Stati Uniti, attivando un proficuo scambio di informazioni utili ad un reciproco sviluppo economico e sociale.



Il Console ha sottolineato come la riduzione della pressione fiscale per gli investitori rappresenti un ulteriore motivo di incoraggiamento. A tale proposito dal 20 al 22 giugno prossimi a Washington si terrà la quinta edizione del Summit SelectUSA, un’iniziativa questa creata proprio per agevolare gli investitori stranieri che intendano andare negli Stati Uniti (per informazioni www.selectusasummit.us; oppure è possibile scrivere una mail a cgfiprotocol@state.gov oppure Andrea.Rosa@trade.gov).



Nel corso dell’incontro con l’Amministrazione comunale il Console ha affrontato anche i temi legati alla sicurezza dei tanti cittadini americani presenti anche a Carrara per motivi di studio o turistici. A conclusione del suo intervento il Console ha annunciato che sono in corso i preparativi per celebrare il prossimo anno i duecento anni della presenza diplomatica americana a Firenze: è importante che in queste celebrazioni siano coinvolte anche le varie città che fanno parte del distretto consolare. Intenzione del Consolato è illuminare esperienze condivise, come ha dichiarato lo stesso Wohlauer, che ha ricordato la presenza a Carrara nell’800 di un consolato americano.



“L’incontro di oggi, ha commentato il Sindaco De Pasquale, è l’ennesima dimostrazione del carattere internazionale di Carrara. Non può che essere accolto con favore tutto ciò che ci permette di incrementare gli scambi, non solo economici, ma anche culturali e turistici. Per essere aperti all’internazionalità è necessario avere punti di contatto: questa è, infatti, la funzione del Consolato che si pone come tramite per le aziende che intendono insediarsi negli Stati Uniti”. Il Sindaco, infine, dopo aver presentato al Console l’intenzione dell’Amministrazione di valorizzare quella che fu la Linea Gotica nella nostra città, ha mostrato grande interesse alla proposta annunciata dal Console di realizzare una raccolta di interviste registrando le testimonianze dei protagonisti carraresi di quegli eventi storici legati alla Resistenza e alla guerra di Liberazione.



Il Console Wohlauer, accompagnato dal Sindaco e dall’Assessore alle Attività produttive Andrea Raggi, è poi partito alla volta delle cave, mentre nel pomeriggio è intervenuto al convegno “Start up di imprese e investimenti negli U.S.A.” organizzato presso la Camera di Commercio di Massa- Carrara.