I Servizi Sociali di Carrara trasferiti nella sede principale di piazza 2 Giugno

Carrara - Gli Uffici del Settore Politiche e Servizi Sociali, Politiche per la Casa, Diritti degli Animali e Pari Opportunità del Comune di Carrara sono stati trasferiti presso la sede del Comune in piazza 2 Giugno. Da domani, mercoledì 23 ottobre, tutti i servizi saranno operativi per l’utenza presso i nuovi uffici situati a piano terra di Palazzo civico, con ingresso da Piazza 2 Giugno a Carrara e non più presso la sede di via Solferino. Gli uffici sono aperti al pubblico con il consueto orario lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle ore 15.00 alle 17.00. «Il trasferimento dalla sede di via Solferino – ha dichiarato l’assessore al Sociale Anna Galleni è stata una delle prime richieste che mi è arrivata dal personale del Settore, quando mi sono insediata. E’ stato necessario un po’ di tempo ma alla fine siamo riusciti a dare una risposta positiva alle esigenze di questi lavoratori che svolgono un ruolo importante e delicatissimo per la nostra comunità. Nella nuova dislocazione di Palazzo Civico, sicuramente più accessibile rispetto alla precedente, gli uffici di questi settori e i loro utenti tornano finalmente a pieno titolo nella sede principale della casa comunale, nel cuore dell’attività del municipio. Anche questa – ha concluso Galleni - è una scelta importante, un cambiamento non solo logistico ma che discende dalla precisa volontà politica di questa amministrazione di dare un segnale a tutta la città: anche i cittadini che hanno fragilità non saranno più relegati in una sede periferica »