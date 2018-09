I personaggi più famosi dei fumetti “invadono” la Biblioteca di Carrara

Un ciclo di incontri che prenderanno il via sabato 15 settembre alle ore 18

Carrara - "Graphic Novel, il mestiere del fumetto" è il titolo del ciclo di incontri che prenderanno il via sabato 15 settembre, alle ore 18, presso la Biblioteca civica in piazza Gramsci a Carrara.

Protagonista del primo incontro sarà l’illustratrice e fumettista Agnese Innocente. Questa giovane esordiente, che ha però già pubblicato una graphic novel per l'editore Shockdom dal titolo “Dieter è morto” e pubblicato per editori del calibro di Disney, proporrà un Workshop gratuito. Nel corso della “lezione” i partecipanti, armati di carta e matita, proveranno a disegnare e a muovere i propri personaggi.



L’iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto nazionale di Soroptimist Italia "Si va in Biblioteca", promosso da Aib - Associazione Italiana Biblioteche, con il patrocinio di The Sign - Scuola di fumetto di Firenze e il contributo di Regione Toscana e vedrà coinvolte le biblioteche della rete documentaria di Massa-Carrara (Re.Pro.Bi.). Il titolo da un lato richiama il parallelismo tra il romanzo scritto e quello grafico, conosciuto appunto come novella grafica o graphic novel, dall'altro richiama i protagonisti degli incontri, ovvero i diversi “mestieranti” dell'arte del fumetto, fornendo un diverso approccio e punto di vista unico e personale a questo mondo.



Inoltre, sempre presso la Biblioteca civica di Carrara, saranno esposte in via permanente tavole di grandi maestri del fumetto tra cui Gipi, Enrique Breccia, Corrado Roi, John Romita jr, Francisco Solano Lopez. L’iniziativa è resa possibile grazie al Soroptimist Club di Apuania.