Carrara - Lunedì sarà disponibile la nuova ala della scuola Taibi a Fossone sarà disponibile per gli studenti della primaria e della scuola dell’infanzia, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Il nuovo edificio è stato simbolicamente consegnato oggi, Giovedì 12 settembre, dal sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e dall’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Menconi” Annarita Mattarolo e alle responsabili di plesso Chiara Cattani e Selene Menconi. tre aule in più, che verranno utilizzate sia dalla scuola dell’Infanzia che dalla Primaria, in uno spazio nuovissimo con rivestimenti di ultima generazione e infissi dotati di un particolare filtro anti raggi uvb.

L’intervento è costato complessivamente 377 mila 590 euro (di cui 337 mila 494 di lavori, il resto di spese tecniche) ed è stato finanziato per 219 mila euro con decreto del 30/11/2016 dalla Regione Toscana mentre i restanti 158 mila 590 euro sono stati finanziati con mutuo del Comune di Carrara. Il progetto preliminare risale al marzo 2017: il definitivo e l’esecutivo sono stati approvati rispettivamente a settembre e novembre 2017 dall’attuale amministrazione. L’intervento, affidato a marzo 2018, ha comportato l’abbattimento della vecchia casa di guardianaggio antistante la scuola e la costruzione sul posto di una palazzina completamente nuova, articolata su due piani muniti di ascensore: il piano terra a uso magazzino su 110 metri quadri, dotato di servizi igienici che potranno essere usati dai bambini nei momenti che trascorreranno all’aperto e il primo piano di 160 metri quadri, dove sono state realizzate tre aule con servizi igienici per bimbi e disabili.

Soddisfatta la dirigente Mattarolo: “Le famiglie saranno molto contente; cercheremo di migliorare l’offerta formativa creando più laboratori.” La parte retrostante della scuola sarà poi sottoposta a un nuovo intervento che comporterà l’abbattimento e la ricostruzione del corridoio di accesso per migliorarne l’indice di vulnerabilità sismica. “Il progetto è già fatto – ha spiegato l’assessore Raggi – ora si tratta di andare in gara, dovremmo avere la ditta già per marzo. I lavori dovranno obbligatoriamente essere svolti durante le vacanze estive, dal 1 Luglio al 31 Agosto. Come già avvenuto in questa occasione, saremo attenti alle esigenze degli operatori.”