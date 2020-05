Carrara - È iniziata la fase 2 dell'emergenza sanitaria e gli italiani recuperano un po' di libertà. E nel primo step di quello che, in ogni caso, sarà un lungo percorso verso il ritorno alla normalità, tornano ad essere concesse passeggiate ed attività motoria anche lontano dalla propria abitazione.



A Carrara, dopo lo sfogo del sindaco Francesco De Pasquale, le persone sembrano aver recuperato disciplina. Nella giornata di ieri, infatti, al primo cittadino sono arrivate segnalazioni di comportamenti irresponsabili, oltre che sanzionabili, tra cui quelli di coppie sdraiate a prendere il sole in spiaggia o di comitive di ragazzi tranquillamente a passeggio, in alcuni casi senza mascherina.



Oggi invece, primo giorno ufficiale di parziale allentamento delle restrizioni, complice probabilmente il giorno feriale e il ritorno al lavoro di molti cittadini, la fotografia del litorale di Marina di Carrara mostra qualcosa di diverso. Certo, non manca chi fa jogging sul lungomare o le coppie giunte in spiaggia con i propri bambini per prendere una boccata d'aria, ma lo spazio è talmente ampio da permettere il rispetto del distanziamento. In più, la mascherina viene indossata praticamente da tutti.



Situazione simile a Carrara centro, con una via Roma abbastanza trafficata al mattino, meno nel pomeriggio. E in Piazza Farini c'è chi attende l'autobus, ricordando che la capienza del mezzo è notevolmente ridotta e indicata sulla porta di accesso. Il mezzo preferito per gli spostamenti sembra essere però la bicicletta, tornata in voga soprattutto a seguito dell'entrata in vigore, qualche giorno fa, dell'ultima ordinanza della Regione Toscana.



Non cessano infine i controlli da parte delle autorità, intente a verificare le autocertificazioni che, ricordiamo, rimangono necessarie per giustificare ogni spostamento.