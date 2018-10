Esperti a confronti sulle patologie che danneggiano la vista

Il congresso a Palazzo Binelli

Carrara - Si terrà a Carrara, in via Verdi a Palazzo Binelli, sabato 13 ottobre a partire dalle ore 8,30 e per l'intera mattinata, un importante congresso, organizzato dall'unità operativa di oculistica dell'ambito apuano, dell'azienda Usl Toscana nord ovest, diretta dal dottor Franco Passani, sulle patologie maculari legate all'età adulta, evento rivolto ai medici oculisti e ai medici di medicina generale.



L'iniziativa è volta a sensibilizzare ed approfondire il tema delle patologie maculari, maggiore causa di cecità fra la popolazione. Numerosi gli interventi previsti nella giornata affidati ai medici: Rosario Denaro, Veronica Pianini, Marco Cinquini, Emanuela Salvatori, Franco Passani e Loriana Deste. Al termine del congresso, previsto per le ore 14,30, saranno erogati i crediti Ecm per i partecipanti.