Donazioni all´Assistenza domiciliare di Carrara, l´Asl ringrazia

Carrara - Continuano le donazioni della cittadinanza alla Zona distretto delle Apuane dell'Azienda Usl Toscana nord ovest. Si segnalano ad esempio la Classe Seconda B della scuola elementare Paradiso di Marina di Carrara che ha donato 500 cuffie rotonde e Erp che ha fatto avere 24 occhiali protettivi.



Questi dispositivi di protezione individuale sono indispensabili per gli operatori sanitari che, ogni giorno, vanno a casa dei malati per portare l'assistenza necessaria in questo momento di emergenza sanitaria e il contributo di questi cittadini, di tanti gruppi ed associazioni fa capire, ancora una volta, quanto la cittadinanza sia vicina a chi lavora in prima linea.



Un ringraziamento sentito da parte di Raffaella Tempesti, coordinatrice infermieristica dell'Adi di Carrara e da Monica Guglielmi, responsabile della Zona Apuana.