Digitalizzazione `green` e ruolo delle donne: due appuntamenti alla Camera di Commercio

Carrara - Due eventi in programma per la prossima settimana organizzati dal servizio "Punto Impresa Digitale" della Camera di Commercio di Massa-Carrara. Entrambi si terranno presso l'ente camerale (piazza 2 giugno 16 - Carrara) nel salone di rappresentanza (II° piano).



Il primo evento, previsto per il 26 febbraio a partire dalle 9, riguarderà il tema "Filiere, Arte e Moda Green", in cui si parlerà della connessione tra digitalizzazione e sostenibilità ambientale, in un contesto di filiere produttive, artistiche e legate alla moda. Durante l'evento verrà portato anche un caso pratico di economia circolare e che il riuso di materiali da scarto provenienti da caffè, birra etc, per fare filati, attraverso l'utilizzo della stampa 3D. L'evento è organizzato assieme al Liceo Artistico Gentileschi di Carrara e all'Associazione dei consumatori ADIC e vedrà la partecipazione anche dell'Istituto Superiore di Sanità.



Il secondo si terrà il 28 febbraio a partire dalle 8.30 sul tema "L'ICT non è roba da donne?" e affronterà nello specifico il tema di genere tramite il racconto di molte scienziate delle loro ricerche, del loro lavoro, e di come hanno perseguito i loro obiettivi, nel contesto della rivoluzione digitale, con annesso un cappello iniziale sul ruolo della donna nel contesto dell'innovazione, della formazione e del mercato del lavoro. Sarà organizzato assieme alla Commissione pari opportunità della Toscana, all'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa-Carrara, alla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa e al suo Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, con il patrocinio del Consiglio regionale di Regione Toscana.



Collaborano all'iniziativa i seguenti Istituti scolastici: Istituto Meucci di Massa, Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a monte, Istituto Zaccagna-Galilei di Carrara, Liceo Scientifico Marconi di Carrara, Liceo Artistico Gentileschi di Carrara, Liceo Scientifico Da Vinci di Villafranca Lunigiana e Istituto Pacinotti-Belmesseri della Lunigiana. Aderisce all'iniziativa anche il Parlamento Toscano degli studenti.