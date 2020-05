Demolizione ponte Carrione, Ferri: «Il 15 giugno partono i lavori. Fermatevi»

- Sarà il 15 giugno prossimo l'inizio dei lavori di demolizione del ponte sul torrente Carrione di via Gino Menconi ad Avenza. La data è stata confermata dal deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri, in una nota in cui esprime tutta la sua preoccupazione per questo intervento di messa in sicurezza idrologica che, dall'altro lato, però, si inserisce in un momento di totale insicurezza economica.«La cittadinanza – afferma Ferri – è molto preoccupata per questa silenziosa decisione della Regione Toscana, in accordo con il Comune di Carrara, di iniziare i lavori di messa in sicurezza del ponte il 15 giugno. È davvero poco opportuno bloccare la viabilità in un momento molto delicato per i commercianti, per le famiglie, per l’economia del territorio che dipende dal turismo e dalla possibilità di semplificare la circolazione».«Non si comprende – prosegue il deputato – perché si sia decisa questa data e non il periodo del lockdown essendo lavori che comunque era possibile effettuare e che non avrebbero inciso nello svolgimento di attività commerciali chiuse per l’emergenza sanitaria. Occorre fare chiarezza e rimandare inizio lavori e concentrarsi nel frattempo sulla sicurezza e pulizia dell’alveo del fiume che già consentirebbe di risolvere in parte diversi problemi. È evidente che queste mie considerazioni non riguardino né il tipo né la necessità di intervento e siamo grati a chi ha finanziato i lavori della messa in sicurezza del ponte ma non possiamo stare in silenzio nel vedere come nella programmazione dei lavori non si valutino le necessità della gente, e il momento di difficoltà per le attività commerciali».«Quello che non comprendiamo – conclude Ferri – è il fatto che si decida senza quella sensibilità istituzionale e quel confronto in un momento in cui la cittadinanza ha bisogno di fiducia. Chiediamo al sindaco e alla Regione Toscana di rivedere questa data e di non calare decisioni dall’alto ma di condividerle con una comunità che ha bisogno di essere coinvolta. Occorre porre al centro sempre il cittadino».