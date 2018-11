Da venerdì il nuovo punto Enel di Carrara: più servizi per i cittadini

Carrara - Buone notizie per i cittadini di Carrara: aumentano i servizi grazie al nuovo Punto Enel Partner che domani aprirà ufficialmente i battenti in viale XX Settembre 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.



Il taglio del nastro si svolgerà domani, venerdì 9 novembre, alle ore 11:30, alla presenza del responsabile Punti Enel Partner Toscana Carlo Pastorelli, del channel manager Enel Energia del territorio Paolo Andreotti e dell’imprenditore Albano Fabbri di Ecofield, partner specializzato nel settore della consulenza energetica, delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, che gestirà l’attività e che conta già Punti Enel Partner a Viareggio, Pietrasanta e a Fornaci di Barga.



Presso i nuovi sportelli sarà possibile conoscere le proposte di Enel Energia per elettricità e gas, ricevere risposte in merito a tutte le questioni legate alla propria fornitura e usufruire delle numerose opportunità per l’efficienza energetica.