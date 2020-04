Da martedì pazienti covid al Monoblocco

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo il consueto messaggio quotidiano del sindaco Francesco De Pasquale.



L’azienda sanitaria ci ha comunicato ancora 4 nuovi casi positivi. Questi numeri e soprattutto i dati a livello nazionale sul successo delle misure di contenimento, mi spingono a ricordarvi che è ancora fondamentale attuare le precauzioni indicate dal governo per limitare i contagi. Lo conferma la decisione del governo annunciata poco fa dal presidente del consiglio Giuseppe Conte di prorogare al 3 maggio le restrizioni su spostamenti e attività.



E’ un messaggio importante che non a caso arriva alla vigilia del fine settimana e del lunedì di pasquetta per rilanciare l’invito a rimanere a casa. Proprio in vista di questo weekend la Regione Toscana ha emanato un’ordinanza che impone la chiusura di tutte le attività commerciali, anche quelle del settore alimentare, ferma restando la possibilità delle consegne a domicilio per chi opera nel mondo della ristorazione.



Sempre nell’ottica di limitare gli spostamenti, per i prossimi giorni sono stati intensificati i posti di blocco e i controlli a cura delle forze dell’ordine per scoraggiare chi, con iniziative assolutamente irresponsabili, tentasse di uscire per fare la classica scampagnata. Il casello autostradale sarà monitorato 24 ore su 24 e anche le principali strade di comunicazione saranno pattugliate. Quindi ripeto e rilancio l’invito a restare a casa.



Domani intanto si concluderà la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana. Per chi non le avesse mai ricevute, la nostra Protezione civile ha già attivato un sistema di compensazione, dopo aver verificato i dati del materiale già distribuito. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno reso possibile completare nei tempi previsti la consegna delle mascherine, dal personale comunale ai volontari.



Per quanto riguarda la situazione al Monoblocco, a partire da martedì arriveranno i primi pazienti covid per le cure intermedie. Come avevamo detto parlando del futuro di quella struttura, le grandi superfici del Centro Polispecialistico si stanno rivelando una risorsa importante. Non appena saremo usciti dall’emergenza, non solo i posti per le cure intermedie attivati in questa fase dovranno essere mantenuti ma si dovrà procedere con la valorizzazione della struttura, attraverso le opere di miglioramento sismico e ristrutturazione generale dell’edificio e dei suoi impianti. Così si potranno finalmente completare i percorsi attivati negli ospedali per acuti e garantire un’assistenza sanitaria di livello.



Concludo rivolgendo un pensiero proprio a coloro che adesso si trovano in ospedale e stanno combattendo contro questa epidemia, lontani dai loro cari. A loro va la solidarietà e l’incoraggiamento di tutta la città, nella speranza che possano tornare presto a casa. Per quanto lontani fisicamente spero che sentano l’affetto di tutti noi.