Covid, il Comune di Carrara attiva il numero verde per gli anziani in solitudine

Carrara - I cittadini anziani in situazione di solitudine, fragilità per problematiche sanitarie e la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive previste dai decreti governativi, da oggi potranno rivolgersi al numero verde 800 055 692 per segnalare il loro stato di bisogno in riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19.



Il servizio è stato attivato dal Comune di Carrara. “Questo momento è difficile per tanti nostri concittadini e concittadine. È un periodo particolarmente duro per gli anziani che non hanno una cerchia familiare o amicale che possa supportarli nell'approvvigionamento del cibo. Questo servizio, dunque, potrà permettere loro di stare nelle proprie abitazioni con conforto. Colgo l'occasione anche per fare una considerazione di ordine più generale.

Questo virus sta spaventando molto le fasce non più giovani della popolazione.

Dedicate, se potete, tempo anche a loro. I loro racconti, la loro esperienza sono un patrimonio immateriale importante anche per i più giovani. La sera conosce cose che il mattino non immagina” ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali Anna Galleni.



Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00. Le telefonate sono gratuite. Con questo servizio il Settore Sociale del Comune di Carrara garantirà il servizio di spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti, igiene personale e della casa) in sinergia con i soggetti del Terzo Settore e del volontariato. A tale proposito si specifica che l’intervento previsto riguarda esclusivamente il servizio di consegna dei generi alimentari e di prima necessità e non l’importo della spesa effettuata, che dovrà essere corrisposto dal soggetto anziano richiedente.



La Protezione civile, già impegnata su più versanti, è già attiva per le necessità dei soggetti in quarantena e positivi, ove avessero particolari bisogni legati all'approvvigionamento e nessun parente/conoscente possa farsene carico (0585/641778; 0585/641414).



Per il reperimento dei farmaci, è disponibile un altro numero verde: 800 065 510



Infine, l’amministrazione comunale segnala che l'Ordine dei Psicologi della Toscana ha messo a disposizione una linea telefonica COVID-19 dedicata a psicologi, operatori sanitari, cittadini per richieste di assistenza di tipo prettamente psicologico. Il numero telefonico è 331 6826935 ed è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19.