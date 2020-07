Convivere 2020: Zagrebelsky, Carofiglio e Lella Costa tra i protagonisti della 15esima edizione

Carrara - Svelati i protagonisti della quindicesima edizione di Convivere. Sarà loro compito sviluppare il tema dei Diritti, scelto prima dell'emergenza Covid-19 ma rivelatosi assolutamente attuale alla luce della pandemia e dei suoi effetti. Gustavo Zagrebelsky, Tiziano Treu, Enrico Giovannini, Gianrico Carofiglio, Lella Costa, Stefano Mancuso e Stefano Allievi sono solo alcuni dei nomi dei relatori resi noti dagli organizzatori del Festival. Tra questi, il consulente scientifico, la sociologa di fama internazionale Chiara Saraceno, che terrà un intervento in apertura del festival volto ad analizzare come la pandemia ha influito su alcuni diritti quali quello alla salute, al lavoro e alla socialità.



"Finalmente decliniamo il programma di questo Festival - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara Enrico Isoppi -. Pensavamo di non potercela fare, considerato quanto accaduto negli ultimi mesi, ma grazie alla tenacia della nostra direttrice Emanuela Mazza siamo pronti a ripartire. E non solo è possibile farlo, ma è anche un dovere. Perché questa è la risposta che la cultura deve dare nei momenti difficili. I miei ringraziamenti vanno anche alla nostra consulente Chiara Saraceno, allo storico comitato per il Festival composto da Bernarda Franchi della Fondazione Marmo, dall'assessore alla cultura Federica Forti, da Giorgio Bianchini, vicepresidente Cciaa, e dal professor Luciano Massari, direttore dell'Accademia di Belle Arti, e ai rappresentanti della Regione Toscana presenti oggi tra noi, Giacomo Giannarelli e Giacomo Bugliani. Un grazie speciale anche ai nostri sponsor ed ai rappresentanti della stampa, che ci hanno sempre sostenuto e spinto a proseguire con questo evento. Infine ringrazio la "Progetto Convivere", nelle persone di Sergio Chericoni ed Emanuela Mazzi, e tutto lo staff straordinario che vi lavora".



A rappresentanza dell'amministrazione comunale di Carrara l'assessore alla cultura Federica Forti: "Avere accettato all'unanimità lo svolgersi del festival nonostante tutte le difficoltà è un segnale importante. Vogliamo lanciare un messaggio di ripartenza e rinascita in nome della cultura, non una cultura fine a se stessa ma una cultura come motore per la ripartenza turistica a sostegno del tessuto cittadino. Perché il festival Convivere è anche questo: una sfida che si rinnova nel credere nel potenziale della nostra città".



A spiegare nel dettaglio il programma del Festival ci ha pensato la consulente Chiara Saraceno: "Sono onerata di partecipare a questa sfida in un contesto e in un'epoca così difficile. Il tema dei diritti è stato scelto prima della pandemia e non sapevamo quanto si sarebbe rivelato centrale e importante. In questi mesi ci siamo accorti dell'importanza dei diritti ma anche della loro fragilità e della tensione che può crearsi tra di loro. Si pensi al diritto alla mobilità in contrasto con quello alla protezione, nostra e altrui. O a quei diritti che sono stati lesi, come quello al reddito. Perché non è vero che il Covid ci ha reso tutti uguali. Io negli ultimi mesi ho potuto risparmiare, qualcuno invece ha perso tutto. C'è chi si è trovato in condizioni di povertà e mai avrebbe pensato di trovarcisi".



A sviluppare il tema ci sarà ad esempio Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che offrirà una riflessione sul quadro istituzionale e costituzionale in cui oggi si pone la questione dei diritti. Ad analizzare le connessioni tra dignità e riconoscimento, identità e cultura, interverrà invece la giornalista Cinzia Sciuto, autrice di "Non c'è fede che tenga". Il sociologo Stefano Allievi affronterà il tema delle migrazioni e del diritto alla mobilità. Spazio anche alla dimensione storica con Maurizio Bettini che si concentrerà sul tema dello ius humanu nella cultura antica, in rapporto alla moderna nozione dei diritti umani. Sul concetto di "immunità" rifletterà poi il filosofo Roberto Esposito, con una analisi sul vivere in comunità. Focus sul lavoro come fonte di diritti ma anche come spazio in cui essi sono degati con il dialogo tra Tiziano Treu, presidente del CNEL, e il giornalista del Corriere della Sera Dario Di Vico. Un momento di riflessione importante sarà dedicato al tema della scuola e del diritto all'istruzione insieme al maestro elementare Franco Lorenzoni e alla docente di pedagogia sociale e delle famiglie Paola Milani. Lo scenario economico sarà analizzato da Enrico Giovannini, già Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ancora spazio ai diritti in contrasto con Tamar Pitch, che si occuperà di procreazione e genitorialità. E una parentesi anche sui diritti delle piante e dell'ambiente, insieme al neurobiologo Stefano Mancuso. Sul tema delle disuguaglianze e delle diversità interverranno l'economista Elena Granaglia, la Direttora generale dell'ISTAT Linda Laura Sabbadini e Giampiero Griffo (coordinatore del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). Infine, sui concetti di menzogna e fake news rifletteranno la filosofa politica Elisabetta Galeotti e lo scrittore Gianrico Carofiglio. A completare il programma un focus sui "diritti e rovesci" delle dinamiche amorose, affidati a Lella Costa e allo psicanalista Vittorio Lingiardi.