Contro le alluvioni un lago ai Ponti di Vara. Proteste in Comune

- Proteste in Comune per la presentazione del progetto regionale di sistemazione del bacino montano del torrente Carrione. Giovedì in Sala di Rappresentanza si è svolto un incontro informativo per illustrare ai cittadini il piano di sistemazione idraulica predisposto dalla Regione Toscana.Per spiegare i dettagli del progetto erano presenti l’assessore regionale all'Ambiente e Difesa del Suolo Federica Fratoni, il Dirigente del Settore Assetto Idrogeologico della Regione Toscana Gennarino Costabile, insieme agli ingegneri progettisti Roberto Vallarino (Itec Engineering srl), Pietro Misurale (Studio Associato MRS) e Domenico Rocca (Studio Associato Mrs).In particolare, sono stati presentati lo studio di fattibilità e il progetto di assoggettabilità a Valutazione d'impatto ambientale (Via) del bypass idraulico dal torrente Torano al torrente Gragnana, la modifica plano-altimetrica del tracciato stradale in sponda sinistra del torrente Torano e la demolizione di un fabbricato.«Il bypass previsto nel masterplan della Regione Toscana – ha spiegato Costabile – rappresenta la principale opera di mitigazione del rischio idraulico a beneficio del centro storico di Carrara. Inoltre, quali opere future e correlate, saranno predisposti i progetti relativi alla realizzazione di due invasi di laminazione posti sul corso del ramo di Colonnata del torrente, di briglie selettive e di interventi idraulici sul ramo di Torano».La definizione del masterplan della Regione è stata eseguita grazie ai fondamentali contributi dell'Università di Genova, che ha valutato come si comportano i rami principali del reticolo del bacino sollecitati da varie portate, e dell'Università di Firenze che ha fatto aggiornamenti per poter meglio calibrare il modello idrografico e definirne i parametri con una opportuna campagna di indagini su quel territorio.L’amministrazione comunale di Carrara, rappresentata dagli assessori all'ambiente Sarah Scaletti e alle opere pubbliche Andrea Raggi, oltre a vari consiglieri presenti in sala e al presidente del consiglio comunale Michele Palma, si è fatta promotrice dell'iniziativa al fine di informare i cittadini sullo stato di avanzamento della progettazione per la realizzazione dell'opera. Un passaggio dell'iter avviato dalla Regione, probabilmente molto lungo, durante il quale i portatori di interessi potranno effettuare osservazioni eventualmente integrate nella progettazione, verrà avviato il processo di valutazione d'impatto ambientale e successivamente aperta una conferenza di servizi dove, tutti gli enti preposti alla valutazione, fra cui il Comune di Carrara, porteranno le loro osservazioni tecniche.Durante la conferenza - di cui è possibile vedere il video cliccando qui - ci sono stati momenti di contestazione da parte dei molti cittadini presenti. In particolare è stata rilevata la totale mancanza di riferimenti alla gestione delle terre, dei ravaneti e delle attività di escavazione, considerata come la genesi del problema già dallo studio del professor Seminara, commissionato proprio dalla Regione Toscana, e ancora prima dalla perizia tecnica del tribunale di Massa a seguito dell'alluvione del 2003.Un deficit di comunicazione forse nelle premesse al tipo di riunione organizzato e nelle risposte date dal relatore ad alcune domande. A tratti parte del pubblico ha avuto la sensazione che il relatore non sapesse che nelle acque meteoriche che scendono dal monte siano presenti grosse quantità di fango e sassi di varie misure che invaliderebbero il funzionamento delle soluzioni progettuali idrauliche proposte.In particolare ha suscitato scalpore e una certa apprensione l'immagine che simulava la zona dei ponti di Vara trasformata in "lago" da una diga alta 15 metri che dovrebbe trattenere le acque in occasione di piene trentennali: una situazione temporanea che si verificherebbe solo per le poche ore successive all'evento piovoso eccezionale mentre normalmente l'invaso rimarrebbe vuoto.L'assessore Scaletti, interpellato a margine della manifestazione, ha voluto precisare che «l'evento, volutamente mono-tematico, era esclusivamente riferito allo studio di fattibilità e al progetto di assoggettabilità preparato dalla Regione Toscana». Ha inoltre spiegato che il suo assessorato è «da tempo in costante dialogo istituzionale con la Regione anche sugli altri temi ad esso connessi, compreso quello dei "ponti storici" (che segue un iter amministrativo differente e in fase molto più avanzata) e della gestione al monte di terre, ravaneti e attività estrattiva che viene trattato nel processo di elaborazione dei Pabe (piani attuativi di bacino estrattivo) in corso.Quello che in conclusione è apparso chiaramente, al di là di tutte le altre considerazioni, è che il torrente Carrione, tristemente noto per la serie di alluvioni che ha generato sul territorio carrarese negli scorsi anni, suscita nella cittadinanza ancora molto interesse e continua - giustamente - a fare molta paura.

MICHELE AMBROGI