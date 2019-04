Colesterolo, controlli gratuiti nelle farmacie comunali

Carrara - La provincia di Massa-Carrara, secondo i dati dell’Agenzia Regionale di Sanità, è uno dei territori della Toscana dove le ospedalizzazioni per malattie circolatorie sono più alte. Inoltre ogni anno nella provincia apuana muoiono circa mille persone per malattie cardiovascolari (dati Istat). Visti questi numeri risulta sempre più chiaro quanto siano importanti la prevenzione e i controlli che proseguono nelle farmacie comunali di Nausicaa Spa (ex-Apuafarma).



La nuova società multiservizi del Comune di Carrara, infatti, ha organizzato dei controlli del colesterolo gratuiti in collaborazione con Piam. Il prossimo venerdì 5 aprile alla Farmacia “Fiorillo” di Marina di Carrara e giovedì 11 aprile alla farmacia “La Perla” di Bonascola gli utenti potranno farsi misurare gratuitamente il colesterolo.



L’esame sarà effettuato attraverso il prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello e i risultati, disponibili in breve tempo, permetteranno di monitorare lo stato di salute e, laddove necessario, intervenire tempestivamente. Per svolgere il controllo è necessaria la prenotazione al numero 0585 633780 (per la “Fiorillo”) e al numero 0585 841113 (per “La Perla”).