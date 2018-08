Cercansi nonni civici per il prossimo anno scolastico a Carrara

Entro il 31 agosto le associazioni potranno presentare il loro interesse alla polizia municipale

Carrara - Servizio di vigilanza stradale sugli attraversamenti pedonali davanti alle scuole per l’anno scolastico 2018/2019. L’amministrazione comunale di Carrara intende assegnare alle associazioni di volontariato, anche per il prossimo anno scolastico, il servizio di vigilanza degli attraversamenti pedonali situati davanti alle scuole, per l’entrata e l’uscita degli alunni dai plessi scolastici.



Entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 31 agosto, le associazioni di volontariato (di cui alla Legge Regionale Toscana n. 28 del 26 aprile 1993) potranno comunicare per iscritto al Comando di Polizia Municipale il proprio interesse a stipulare una convenzione con il Comune di Carrara per svolgere il servizio di vigilanza degli attraversamenti pedonali.



Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al numero 0585/70000, oppure agli Uffici della Polizia Municipale, in piazza Lodovici, 1 a Carrara.



