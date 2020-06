Centri estivi 2020, a Carrara aperte le iscrizioni

Carrara - Dal 1° luglio torna il tradizionale centro estivo comunale per bambine e bambini del Comune di Carrara. «Grazie all’impegno dell’amministrazione – scrive Palazzo civico – anche quest’anno sarà possibile accogliere 400 bambini, nonostante le norme anti-covid impongano importanti misure in termini di distanza di sicurezza e rapporto tra utenti e operatori». «Siamo riusciti a garantire la stessa capienza degli anni passati aumentando il numero di sedi, che passano da due a nove. Si tratta di uno sforzo importante per andare incontro alle esigenze delle famiglie» commenta soddisfatto il sindaco Francesco De Pasquale.



Il campus si terrà dal 1° luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00. I centri estivi saranno suddivisi in base alle fasce di età: per piccoli, rivolti ai bambini con l'età per l'iscrizione nell'a.s. 2019/2020 alla scuola dell’infanzia e quindi tra i 3 e i 5 anni; per grandi, dove accederanno i bambini della primaria, da 6 a 11 anni. Per garantire la possibilità di usufruire di grandi spazi aperti, come previsto nelle Linee guida ministeriali e regionali, le attività si svolgeranno in plessi scolastici comunali dotati di ampi giardini e di adeguati spazi interni da utilizzare in caso di maltempo.



I centri per piccoli, con 150 posti disponibili, si terranno presso la Scuola dell’infanzia Marconi, Scuola dell’infanzia San Luca, Scuola dell’infanzia Collodi, Scuola dell’infanzia Roccatagliata, Scuola dell’infanzia Paradiso; i centri per grandi, con 250 posti a disposizione, saranno organizzati presso la Scuola Primaria Nardi, la Scuola Primaria E. Chiesa, le Scuole Primarie Paradiso A e Paradiso B di Marina di Carrara.



L’ammissione al servizio avverrà con precedenza per i bambini residenti e sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità: minori in carico ai servizi sociali; nuclei familiari in cui uno dei genitori svolga attività lavorativa e l’altro si trovi in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992; nuclei familiari, anche monoparentali, in cui i genitori (o chi ne fa le veci) svolgono attività lavorativa; data e ora di presentazione della domanda. Al momento della presentazione della domanda di ammissione, potrò essere indicata la preferenza per un centro estivo: la preferenza non sarà vincolante e l'effettiva sede da frequentare verrà comunicata successivamente all'ammissione. L’ammissione è comunque subordinata alla regolarità nei pagamenti dei servizi di refezione e trasporto usufruiti nei centri frequentati nell’estate 2019.

Per accedere ai centri estivi, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto il Patto di Corresponsabilità relativo a misure anti-covid (come previsto dall’ordinanza n. 61/2020 della Regione Toscana).



La domanda di ammissione dovrà essere trasmessa a partire dal 11 giugno 2020 e pervenire entro e non oltre il 23 giugno solo ed esclusivamente con le seguenti modalità: prioritariamente tramite Pec, all'indirizzo comune.carrara@postecert.it, e tramite posta elettronica scrivendo a iscrizioniestate2020@comune.carrara.ms.it Inoltre, sarà possibile presentare la domanda all’ufficio Protocollo del Comune di Carrara, Piazza Due Giugno, n. 1, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.



La quota di compartecipazione a carico delle famiglie varia a seconda delle fasce di reddito che verranno assegnate dietro presentazione dell’Isee, ed oscillano tra gli 80,00 e i 250,00 euro, con l’esenzione totale per i nuclei familiari in possesso di ISEE 2020 di importo fino a 7500,00 euro.

Informazioni e supporto per le domande possono inoltre essere richiesti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30, email: iscrizioniestate2020@comune.carrara.ms.it / tel. 0585/641457, 0585/641433, 0585/641424, 0585/641239

Tutti i dettagli e i moduli per la domanda sono a disposizione sul sito del Comune di Carrara al seguente indirizzo: www.comune.carrara.ms.it e presso l’U.R.P. in piazza II giugno 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.