Carrara, ecco i laboratori dove fare i test sierologici per le categorie con priorità

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo il messaggio alla popolazione del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.



Oggi (ieri, ndr) l’azienda sanitaria ci ha comunicato 3 nuovi casi positivi, tutti a domicilio. I decessi che segnala oggi il bollettino di Asl, sono quelli di cui vi avevamo già dato notizia nel nostro aggiornamento di ieri. Come avevamo annunciato è iniziata oggi la distribuzione della seconda tranche di mascherine consegnate gratuitamente dalla Regione Toscana. Tra i punti di distribuzione interessati c’erano, oltre ai negozi della grande distribuzione, anche le farmacie, comunali e private. Dalla nostra partecipata Nausicaa ci hanno fatto sapere che stamani è andata esaurita la scorta a disposizione ma che già da domani sono previsti rifornimenti “quotidiani”. Vi invito nuovamente a non accalcarvi nei punti di distribuzione, perché c’è una disponibilità che permetterà a tutti di ricevere le mascherine, 30 al mese a testa, previste dalla Regione. Per chi vive nelle piccole frazioni dove non ci sono negozi o farmacie è prevista la distribuzione a cura della Protezione Civile o delle associazioni come le Pro-Loco. Vi ricordo che la distribuzione in questa fase è gestita completamente e direttamente dalla Regione Toscana. Le modalità di consegna potranno anche subire modifiche rispetto alle attuali e ovviamente ve ne daremo notizia. Da Nausicaa ci ricordano che le mascherine e i guanti già utilizzati vanno gettati nell’indifferenziato. Vi informo inoltre che con l’ordinanza 39 diramata ieri la Regione Toscana ha individuato nuove priorità nell’effettuazione dei test sierologici rapidi, a carico del servizio sanitario regionale e dunque gratuite per i cittadini. Questa indagine è utile a scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi.

Dopo i test riservati agli operatori in prima linea nella gestione dell’emergenza, come i sanitari, ora vengono individuate nuove categorie che avranno accesso ai test. Si tratta per lo più di categorie di lavoratori pubblici e privati a contatto con il pubblico. L’elenco completo è pubblicato nell’ordinanza che troverete anche sul sito del comune di Carrara. I lavoratori appartenenti a queste categorie potranno rivolgersi direttamente ai laboratori accreditati per l’esecuzione degli esami che saranno gratuiti. Sul territorio comunale di Carrara sono : lLaboratorio analisi Bruno – Carrara 0585/857987

laboratorio analisi Tirreno – Carrara 0585/631795

La scelta di sottoporsi al test è volontaria. Si ricorda inoltre che in caso di esito positivo o dubbio, nell’attesa del tampone dovranno essere adottate le misure di cautela e isolamento, informando dell’esito il proprio medico. La platea delle categorie con accesso prioritario ai test sarà ampliata a discrezione della Regione stessa. Concludo rinnovando l’invito alla massima prudenza e al rispetto delle norme di prevenzione a tutela della salute pubblica. Servono impegno e attenzione da parte di tutti. Insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo.