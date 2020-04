Carrara ai tempi del colera: la storia dell'ingegnere che rivoluzionò l'igiene urbana

Carrara - Siamo a Carrara ed è l'agosto del 1884. Il colera arriva in città. Il primo caso in Italia si verifica a Saluzzo, in Piemonte, il 28 giugno. L'esercito stringe cordoni sanitari attorno alle località colpite, ma il morbo si estende rapidamente in Liguria. In un mese arriva a Carrara, poi a La Spezia, Genova, Bergamo, Parma, Veneto. A settembre tocca a Napoli.

È in quel periodo che Leandro Caselli viene nominato ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carrara. Un nome forse sconosciuto a molti, oggi. Ma c'è stato un tempo, circa 136 anni fa, in cui quel nome era diventato sinonimo di competenza e di progresso. E in un certo senso, anche di rivoluzione.

Appena nominato, Caselli viene infatti incaricato di progettare delle opere di risanamento e di ammodernamento degli spazi pubblici del centro abitato di Carrara e delle sue frazioni. I primi mesi li trascorre cercando di studiare il più possibile il contesto nel quale avrebbe dovuto sviluppare i suoi progetti. E nei primi mesi del 1884 si dedica all'approfondimento di una serie di questioni igenico-sanitarie legate in particolare alle reti fognarie della città. Il 22 maggio 1884 presenta al Sindaco una relazione per "l’urgente costruzione di alcune chiaviche sotto il suolo di strade pubbliche per raccogliere scoli di immondezzai e scarichi di acque dalle pubbliche fontane”.

È l'inizio di un lungo programma di opere pubbliche che andranno a migliorare notevolmente la qualità della vita dei cittadini carraresi. "Il 6 agosto 1884, a seguito di una petizione di elettori della frazione, Caselli avanza la richiesta per la costruzione di “Una chiavica sotto il suolo di una strada di Gragnana che avrebbe il vantaggio di eliminare gli inconvenienti che oggi si lamentano di umidità e putridume”. Ogni relazione, dettagliatissima, è accompagnata da disegni di progetto e prospetto di spesa. Il tutto pensato per coniugare la massima qualità possibile con una rigorosa gestione finanziaria".

A raccontarlo è il professor Daniele Canali che sulla vita di Caselli ha raccolto diverso materiale oggi conservato presso l’Archivio Storico del Comune di Carrara e depositato presso l’Archivio di Stato di Massa.

L'ingegnere resta a Carrara dal dicembre 1883 all'aprile 1890. In quel periodo progetta "marciapiedi di pietra arenaria e relative cunette nella via Garibaldi e nel Corso Vittorio Emanuele"; per la realizzazione delle strade suggerisce l'utilizzo di materiali piuttosto di altri basandosi su ciò che sarebbe dovuto transitare sopra le stesse; studia, immagina, pianifica a lungo termine. Pensa all'utilità dei suoi progetti, con particolare attenzione alla questione della salubrità della città. "L’esecuzione di queste opere – scrive lo stesso Caselli - che non si possono dire di grave necessità, ma che però sono utilissime per la viabilità, per il regime delle acque, per la salubrità delle vie, potrà farsi in un periodo lungo di anni, che si può fissare a dieci”.

Dieci anni di lavori pianificati in piena epidemia di colera. Oggi tutto ciò appare incredibile. Scrive ancora il Caselli: “L’argomento è di odierno interesse ed ha dato luogo a discussioni più o meno scientifiche per la determinazione del miglior sistema igienico di fogne. Due sono i principi prevalenti: quello della circolazione sotterranea d’acqua, per lavare e trasportare ogni sorta di rifiuto umano all’aperta campagna, od al fiume, l’altro della diligente raccolta delle deiezioni animali col sistema dei pozzi neri o delle fosse mobili, e la fognatura per l’esclusiva raccolta delle acque piovane e di quelle delle cucine e di bagni. Nel caso della città di Carrara la scelta non può essere dubbia e non è mestiere il dire come si giustifichi la preferenza del secondo sistema poiché troppe sarebbero le difficoltà per l’applicazione del primo. L’uso delle fosse mobili per la diligente raccolta delle deiezioni umane è di impossibile applicazione nelle case di Carrara; si potrà tuttavia instaurare in alcuni degli edifizi pubblici che si dovessero erigere in avvenire. Più pratico è il mezzo delle fosse o pozzi neri a perfetta tenuta, ricavati nel sotto suolo delle case o delle vie e formati con pareti impermeabili ai liquidi. La fognatura di città deve conseguire diversi intenti ed in linea principale: I° – Il facile scolo delle acque piovane che si raccolgono sul suolo delle pubbliche strade e che provengono dalle contigue proprietà private. II° – La raccolta delle acque che hanno servito agli usi domestici. III° – Rendere asciutto il sotto suolo delle strade ed I fondi sotterranei delle case perché l’umido specialmente d’estate è favorevole condizione di fermentazione. IV° – Eliminazione di correnti d’aria infetta nelle strade e nelle case. Attualmente le fogne della città non soddisfano alle suaccennate condizioni . L’esecuzione di questi lavori non ammette lunga dilazione; il Municipio è assediato continuamente e specie nell’estate da ricorsi e proposte dei cittadini e della Commissione Sanitaria perché provveda ad eliminare lo stagnamento di acque o nelle cunette o nelle chiaviche, e nelle strade stesse".

Insomma, la situazione è complessa e ad ogni estate, in particolare, si aggrava per i cattivi odori. Un problema che nel breve diventa causa di diffusione del colera. Caselli si assume l'onere di risolverlo. "Nessun provvedimento serio ed efficace può prendersi dall’Amministrazione Comunale che valga come la costruzione completa e razionale delle fogne. Si richiedono almeno sei anni pel compimento di tutte le opere previste per le fogne, tenendo conto che la costruzione di esse dovrà essere combinata per molte strade colla costruzione della massicciata, del selciato o lastricato e dei marciapiedi. Nei primi tre anni si dovrebbero eseguire quelle di assoluta necessità, la loro costruzione importa la spesa di L. 218.100 e la completa fognatura verrebbe a costare L. 375.210”.

"Così la costruzione della fognatura di città progettata da Caselli – riassume il professor Canali - e funzionante per un secolo, venne appaltata il 16 settembre 1885. Il 22 ottobre 1884 una turbolenta e decisa schiera di lavandaie grazzanesi si era recata in comune a recare la loro petizione e protesta per il fatto che il Casoni Tacca aveva “privatizzato” la gora deviandola in segheria e lasciando loro senz’acqua per lo svolgimento delle mansioni di lavanderia. Evidentemente il Caselli assistette agli eventi successivi i fatti e comunque prestò sempre attenzione e rispetto al fatto sociale e alle esigenze di tutti i cittadini. Per questa ragione già nel 1885 previde la costruzione di tre nuovi lavatoi pubblici".

“I pubblici lavatoi – si legge negli scritti di Caselli conservati all'Archivio di Stato - sono indispensabili per agevolare la nettezza generale e per togliere lo sconcio e gli inconvenienti che attualmente si verificano pel fatto che le lavandaie o le donne di casa si recano a lavare i panni in mezzo all’abitato e lungo i canali irrigatori, il cui regime ne soffre. L’acqua di questi canali e del Carrione è sudicia e densa di materie che tiene in sospensione per cui la biancheria lavata non rimane nè pulita nè candida. Tre altri lavatoi mi paiono indispensabili ai bisogni della città, da collocarsi nelle seguenti località: a) Alla Levatella od al Bugliolo; b) Al Boccalone nelle adiacenze del Ponte viadotto della Marmifera; c) Nei pressi del Teatro e più particolarmente sotto il Ponte di Groppoli”. “Ove lo si vedesse consono alle abitudini e soddisfacente ad un reale bisogno si potrebbe annettere, (…), un locale un pò ampio, in cui si possa installarvi una o due caldaie per la confezione di lisciva che dal custode verrebbe venduta alle lavandaie.”

Il Caselli, in evidente contrasto con il piano regolatore vigente, presenta un programma di costruzione di giardini pubblici distribuiti “(…) su diversi punti della città: così a S. Francesco, alla Levatella verso Monterosso, al Baluardo, verso la stazione ecc.” Solo il primo sarà costruito; nel frattempo si procede ad un piano per la riforma delle condotte idriche di città. “Questa riforma è voluta per l’igiene e per l’economia dinamica della condotta (…).”e nella relativa documentazione abbiamo una discussione tecnica notevole circa il migliore sistema per garantire durata della conduttura e abbattimento dei sali contenuti naturalmente nelle nostre acque".

Oltre alla sistemazione della via Carriona all’interno dell’abitato di Carrara, è responsabile della progettazione del ponte sul Carrione alla Lugnola, chiede la demolizione delle case in faccia all’Ospedale (vecchio) e conseguente sistemazione del piazzale "che ivi si viene formando". Apre alle piazze del mercato. Lavora al vicolo che va dalla piazza delle Erbe alla "volta del Livi" e ancora un sacco di progetti. In sette anni rivoluziona il volto, e la salute, della città di Carrara.

"Colpisce il fatto che Caselli – continua il professor Canali - perseveri nella sua visione generale della città come organismo razionale, positivo, e non aderisca a quel generalizzato e confuso saccheggio del territorio che in altre parti avveniva e che avrebbe portato presto a noti scandali finanziari rimbalzati anche nelle aule parlamentari. Continua ad immaginare la città futura e non transige sui tempi di attuazione delle indicazioni previste dal piano".

"Si tratta di un periodo importante, questo - commenta il professor Canali - Nel 1872 viene costruito l'ospedale, segno di apertura ai bisogni della popolazione da parte della ricca borghesia del marmo. Questo grazie al fatto che la città aveva partecipato attivamente al periodo risorgimentale. In seguito verrà costruita la tranvia, poi le fognature, le fontane verranno aumentate. Il Comune interviene costruendo scuole e case popolari. È tutto un grande progetto in cui prende forma in maniera fisica il concetto di salute pubblica e di igiene sociale delle masse lavoratrici, che smettono di essere considerate unicamente come generatrici di produzione".



Cronache del 1884, l'anno in cui Carrara conobbe il colera, la terribile malattia che sbarcata insieme a un marinaio infetto, in quei mesi colpì prima Avenza, poi il centro città, mietendo centinaia di vittime in pochi giorni (240 a Carrara e paesi a monte, 227 al piano) su una popolazione che si aggirava sui 13.000 abitanti. Un periodo in cui venne fatto obbligo di svolger i funerali di notte per limitare il contagio. E che con la mente ci riporta indietro di 136 anni.

I medici del tempo si impegnarono a capire le modalità di diffusione e l'agente causale del colera. Si dividevano tra miasmatici e contagionisti. I primi ritenevano che a causare il contagio fosse l'aria corrotta, i miasmi nauseabondi generati dalla decomposizione di materiale organico. I contagionisti, invece, sostenevano che le malattie epidemiche come il colera si trasmettessero mediante un contatto tra uomo-sano e uomo-malato. Tra loro c'era chi credeva che il contagio avvenisse a causa delle vesti luride in particolare quelle dei poveri, chi invece affermava che bastava toccare qualcosa che era stato in contatto con il malato per contagiarsi. Vi ricorda qualcosa?

Entrambe le teorie riuscirono a loro modo ad apportare cambiamenti negli stili di vita e nelle abitudini dei Paesi.

Il colera oggi sappiamo che si è diffuso in tutto il mondo a partire dal suo serbatoio originario, nel delta del Gange, in India. Fu il medico inglese John Snow, considerato uno dei padri fondatori dell’epidemiologia, a dimostrare per la prima volta che un’epidemia che era scoppiata in un quartiere di Londra era da attribuire alla contaminazione dell’acqua in una delle pompe pubbliche della zona. Oggi in Europa il colera è poco diffuso, esiste un vaccino che lo cura al 65%, ma tutt'oggi l’Oms stima che si verifichino fino a 4 milioni di casi all’anno nel mondo, con un numero di morti che va da 21mila a 143mila, ma è difficile stabilire il numero esatto, visto che solo una minoranza di casi vengono accertati e notificati.

Da metà Ottocento a oggi, sei pandemie hanno ucciso milioni di persone in tutti i continenti. Secondo studi recenti, i cambiamenti climatici creano un ambiente favorevole alla diffusione del vibrione del colera e non solo.