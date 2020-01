Arriva a Carrara il corso annuale di Counseling di Aspic Toscana

Carrara - Avrà inizio domenica 2 febbraio, per la prima volta a Carrara e provincia, il Corso Annuale in Counseling di Aspic Toscana. Un evento importante per la città, dato che fino ad ora i corsi annuali di questa scuola (la prima in Italia, nata ormai più di 30 anni fa) sono quasi sempre stati tenuti nella sede centrale di Firenze.



Un'occasione arrivata non a caso, ma frutto di un percorso fortemente voluto su Carrara e Massa in questi ultimi anni per attivare percorsi esperienziali e di studio di qualità accessibili, finalmente, anche nel nostro territorio con eventi aperti al pubblico per un arricchimento culturale e una crescita personale e professionalizzante.



Aspic Toscana, Scuola Europea di Counseling professionalem, ha iniziato e consolidato, infatti, da tempo tramite referenti locali il rapporto con la città. Ricordiamo lo spettacolo al San Giacomo due anni fa “Le donne di Chernobil” realizzato con la tecnica del Draming, gli incontri di grande successo di pubblico presso la Biblioteca Comunale sull’empowerment femminile di "Donne si nasce, assertive si diventa" o quello sul “Senso dell’Empatia”, cosi come la collaborazione con il Progetto Daphne con la consegna di attestati per il training di microcounseling alle operatrici di centri antiviolenza.



Il corso annuale - dice Sergio Giannini, direttore di Aspic Toscana - è rivolto a tutti coloro che desiderano stimoli nuovi e significativi per sviluppare ed incrementare le proprie potenzialità ed efficacia. E’ dedicato sia a chi utilizza la comunicazione come strumento di lavoro, sia a chi vuole ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie abilita’ comunicative e di relazione personale e familiare".



Il corso si svolgerà’ a Carrara in Via 7 luglio 3 ed è articolato in sette incontri con frequenza mensile di una giornata, domenica, esclusi i mesi di luglio ed agosto. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione acquisendo, per chi volesse approfondire, la possibilità’ di proseguire al secondo e terzo anno del Master Triennale in Gestalt Counseling e quindi la formazione professionalizzante.

Per informazioni e iscrizioni ci si può’ rivolgere a info@aspictoscana.it o allo 0583 935001.