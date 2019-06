Carrara - Il centro di Carrara torna a popolarsi di turisti grazie al doppio approdo questa mattina al porto di Marina di Carrara (Marella Discovery 2) e della Spezia (Symphony of the seas). In particolare, 54 crocieristi sbarcati nel capoluogo ligure, sono stati accompagnati alla scoperta del centro storico dallo staff di Endas Toscana Turismo, proprio come due settimane fa.



Grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale, Endas Toscana Turismo (l’operatore che gestisce anche i punti info a Carrara), tramite il proprio ramo commerciale ha venduto il pacchetto con la visita del centro di Carrara all’interno del terminal crocieristico della Spezia.



Questa mattina i turisti sono stati accolti dall’assessore alle politiche del mare Andrea Raggi e dalla consigliera comunale Marzia Paita davanti all’Accademia di Belle Arti in concomitanza con il mercatino dei prodotti a chilometro zero “Campagna Amica” di Coldiretti: i due hanno accompagnato la comitiva per una parte del loro tour, attraverso piazza Mazzini, lungo via Loris Giorgi e con una tappa presso il simposio di scultura in Corso Rosselli, che è stato particolarmente apprezzato. I crocieristi sono poi tornati in piazza Alberica e sono saliti da via Ghibellina fino al Duomo di Carrara.



«E’ bello vedere la nostra città piena di turisti. Dobbiamo ancora crescere, anche nell’accoglienza, e questa iniziativa, lanciata grazie alla collaborazione dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale, è solo un primo passo per incrementare le ricadute degli approdi crocieristici sul nostro territorio» ha commentato l’assessore Raggi.



I prossimi approdi a Marina di Carrara sono in programma per il 3, 17, 31 luglio; 21 agosto; 4 e 25 settembre; 16 e 30 ottobre. Ogni mercoledì invece, i crocieristi che sbarcheranno alla Spezia troveranno la proposta del pacchetto che include la visita di Carrara.