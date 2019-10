Alla Grotta un parco da bonificare, entro fine autunno iniziano i lavori

Carrara - E’ stato approvato dalla giunta di Carrara il progetto esecutivo di bonifica del Parco della Grotta di Avenza, un intervento che si è reso necessario a seguito del rilevamento dal 2003 della presenza di sostanze inquinanti nel terreno. Le opere sono state illustrate alla Commissione Ambiente questa mattina, venerdì. Il superamento dei limiti di legge non riguarda il suolo calpestabile né le acque sotterranee ma è stato individuato nel terreno sottostante lo strato più superficiale, come attestato dai campionamenti condotti nel 2013.



“Abbiamo optato per una bonifica vera e propria e non per una semplice messa in sicurezza in modo da rendere completamente fruibile il parco” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti. Le opere avranno un costo stimato di 225mila euro, ai quali si devono aggiungere spese tecniche e di progettazione per circa 60mila euro: la Regione Toscana ha stanziato 214mila euro, il resto sarà finanziato dal Comune di Carrara. A breve partirà la gara per l’affidamento dei lavori e il cantiere aprirà entro la fine dell’autunno. Le opere prevedono la totale asportazione del terreno contaminato, che verrà smaltito in modo appropriato e il ripristino del parco con nuovo terreno. Sarà necessaria dunque la rimozione degli arredi del parco e della vegetazione. L’area sarà completamente ripristinata piantumando 12 nuovi pini domestici e 12 lecci. Il tempo stimato per il completamento dell’intervento è di circa 8 mesi.



L’amministrazione del sindaco Francesco De Pasquale ha ricevuto nell’autunno del 2017 i risultati delle indagini di caratterizzazione che rilevavano nello strato più profondo del terreno varie sostanze inquinanti sopra i limiti di legge. L’amministrazione comunale ha subito avviato l’Analisi di Rischio per valutare eventuali pericoli per la salute dei cittadini e ha deciso di intervenire con una bonifica vera e propria, non limitandosi a una semplice messa in sicurezza. Grazie al dialogo con la Regione Toscana e alla sensibilità dell’assessore regionale all’Ambiente Federica Fratoni, il Parco della Grotta è stato inserito tra gli interventi prioritari nel documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche approvato dalla giunta regionale toscana nel dicembre 2017.