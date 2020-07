A Bedizzano rientra il divieto di utilizzo dell´acqua

Carrara - È stata revocata l’Ordinanza n. 98 del 23 luglio scorso che imponeva il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto a scopo potabile e alimentare, se non previa bollitura di almeno 15 minuti, per i cittadini residenti a Bedizzano e nelle zone limitrofe.



È, dunque, di nuovo possibile utilizzare l’acqua per uso potabile e alimentare, così come stabilito nella nuova Ordinanza emessa oggi, mercoledì 29 luglio, e firmata dal Vice Sindaco Matteo Martinelli, a seguito della nota dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con la quale è stato comunicato il ripristino della conformità del punto di campionamento CA014 Bedizzano (Carrara), proponendo, pertanto, la revoca della precedente Ordinanza.



L'assessora Scaletti, nei giorni, scorsi, aveva precisato che l'ordinanza, entrata in vigore 6 giorni fa, si era resa necessaria a seguito del rilevamento di un batterio nell'acqua proveniente dall'acquedotto.