A Bedizzano consentito utilizzo acqua per igiene, ma resta la non potabilità

Carrara - A Bedizzano è consentito l’utilizzo dell’acqua per igiene della persona, mentre permane il divieto di non potabilità per uso alimentare. Tenuto conto dei risultati parziali delle analisi dei campioni prelevati in data 19 e 20 novembre 2019 e in attesa degli esiti finali delle analisi effettuate il 20 novembre, il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato oggi una nuova Ordinanza che revoca parzialmente quella emessa nei giorni scorsi in riferimento all’uso dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per i residenti nel paese di Bedizzano e zone limitrofe.



Il nuovo provvedimento consente l’utilizzo dell’acqua per l’igiene della persona e mantiene per il momento il divieto a uso potabile e alimentare, revocando parzialmente l’Ordinanza n. 395/19 del 4 novembre scorso.



La nuova Ordinanza è stata firmata a seguito della nota dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con la quale si propone la rimodulazione dell’Ordinanza Sindacale n° 395, consentendo l’utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per igiene della persona, tenuto conto dei risultati parziali delle analisi dei campioni prelevati in data 19 e 20 novembre 2019 presso i punti CA014 e CA014B Bedizzano e in attesa degli esiti finali delle analisi effettuate il 20 novembre.