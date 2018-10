Il Movimento 5 Stelle: «Due importanti atti approvati nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Anche l'istituzione del Regolamento sui dati personali per la videosorveglianza»

Carrara - "Troppi tumori in provincia, finalmente Carrara approva il Registro". Lo afferma il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che nell'ultima seduta ha approvato l'istituzione del registro tumori e il regolamento sulla privacy per la gestione dei dati derivanti dalla videosorveglianza.



“Considerando che nel 2010 la nostra provincia è balzata al 2° posto in tutta la Toscana per tasso di mortalità da tumore, troviamo doverosa l’istituzione di un Registro Tumori specifico per la nostra zona, nel pieno rispetto della legge 221/2012 che stabilisce come i registri di mortalità e tumori siano finalizzati alla raccolta dei dati per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute. Una legge che dispone inoltre come la tenuta e l’aggiornamento di detti registri rientrino tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” ha spiegato Elisa Serponi, presidente della Commissione Sanità.



“Con questo atto - conclude - abbiamo quindi impegnato il Sindaco a farsi promotore presso la ASL affinché la stessa istituisca un Registro Tumori, certificato AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori, e specifico per la nostra zona”



Il secondo atto è un Regolamento Comunale, e riguarda “il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’impiego delle immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza e dai dispositivi elettronici di rilevazione delle violazioni”, messo a punto con un lavoro preciso e puntuale delle Commissioni I “Affari Generali” e 8 “Sicurezza Urbana e Polizia Municipale”, entrambe supportate dalla Comandante dei Vigili Urbani, Micheletti.



“Con questo regolamento - illustra Giovanni Montesarchio, presidente della Commissione VIII - si permette di adeguare il Comune ai cambiamenti normativi in materia di Privacy che hanno comportato la quasi completa disapplicazione della precedente normativa. Con questo specifico regolamento si va quindi a definire come e soprattutto chi può maneggiare immagini e dati sensibili, e come esse devono essere immagazzinate, nel più completo rispetto della privacy dei nostri concittadini. L'obiettivo principale rimane quello di garantire la riservatezza dei dati che possono essere ricavati da questi strumenti tecnologici (vedi videocamere di sorveglianza) oltre a tutelare gli operatori e addetti ai lavori.”