«Tamponi e test sierologici, a che punto siamo?»

Carrara - Test sierologici, a che punto siamo? Lo domanda il Comitato "Primo soccorso e urgenza Carrara" alla Asl e alle organizzazioni sindacali del settore per gestire al meglio la "Fase 2".



Riteniamo opportuno - afferma il comitato - in questo periodo iniziale di passaggio alla Fase 2, per il corretto vissuto della quotidianità su cui tutti noi siamo chiamati ad un’assunzione di maggior responsabilità, avere notizie da Asl sullo svolgimento e soprattutto sugli esiti di test e tamponi effettuati recentemente. Ovviamente nel rispetto della privacy, i dati che chiediamo di conoscere sono numerici e si riferiscono ai test sierologici eseguiti dal 10 al 30 Aprile. Se ben ricordiamo, sono stati effettuati 1000 prelievi per IgM e IgG anti Covid, ma ad oggi non abbiamo alcuna rendicontazione in merito a quanto rilevato. La risposta ci sembra cosa di vitale importanza. Ed ancora, pare che a chi fa il test drive though, in sostanza il tampone, la risposta è data dopo un mese. Eppure si tenga conto che per accelerare la soluzione del Problema, Carige si è accollata tutta la spesa per i reagenti!



Ciò premesso, chiediamo conseguentemente e legittimamente di conoscere lo stato dell’arte

attraverso doverose risposte, sottolineando che questa è Fase 2, non la fase "Fai-come-ti-pare", per tutti, a partire da coloro che hanno importanti Responsabilità nella gestione della salute pubblica. Il tempo e il metodo hanno ruoli importantissimi, come anche recentemente ha spiegato Alessandro Vespignani, il fisico italiano passato all’Epidemiologia negli USA, ricorrendo alla formula delle 3 T per combattere il Virus: “Testare, tracciare, trattare", che poi è come l’uovo di Colombo.



Senza la prima T, Testare, con forte determinazione, come accaduto anche in Veneto, non si va da nessuna parte. Solo conseguentemente si può Tracciare, che poi significa Isolare, qualora venga riconosciuta la positività, prendendo notizie necessarie su quante e quali persone siano state avvicinate. Da lì finalmente si passa alla terza T, Trattare, con tutto quel che sia prescritto. Sulla home page di Azienda USL abbiamo trovato varie notizie, anche corredate di foto di pazienti, ma su questo tema niente, a parte il comunicato del 3 aprile con il quale si informava che gli operatori della Radioterapia e della Senologia del Civico di Carrara erano risultati negativi al test sierologico per il Covid-19.



Allora, direttamente rivolgiamo la domanda: a che punto siamo con le risposte sui test sierologici effettuati? Da queste risposte deriva, ma già i vertici di Asl lo sanno, la gestione più efficace e efficiente della lotta al virus, senza danni collaterali, anche perché, proprio a causa del numero limitato di test effettuati, il numero dei contagi nel nostro Paese, e dunque nel nostro territorio, potrebbe essere superiore a quello ufficiale".