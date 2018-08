«Spararono sui civili e appiccarono fuochi alle case e alla scuola»

Si commemorano oggi le 33 vittime dell'eccidio di Castelpoggio

Carrara - L’amministrazione comunale di Carrara commemora il 74° anniversario dell’eccidio di Castelpoggio. La cerimonia, che si svolge con il patrocinio della Provincia di Massa–Carrara, è in programma sabato 25 agosto, con inizio alle ore 16.45. Da piazza Primo Ricci partirà il corteo, che, con l’accompagnamento dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi”, sfilerà fino alla Chiesa della Natività di Maria, dove verrà celebrata la Santa Messa a suffragio delle vittime dell’eccidio, officiata da Don Primiero Scortini. Al termine della Messa verrà deposta una corona davanti alla lapide che ricorda i caduti, in piazza Primo Ricci.



A seguire i saluti del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e delle Autorità presenti.

Quindi, Corrado Giromini, che all’epoca dell’eccidio era un bambino, porterà la sua testimonianza, parlando dei suoi ricordi in merito a quelle tragiche giornate, quando la mattina del 21 agosto 1944 squadre delle SS arrivarono a Castelpoggio iniziando a sparare sui civili, appiccando il fuoco alle case e alla scuola del paese e prendendo in ostaggio chiunque passasse nella zona. Le barbare uccisioni continuarono fino al mese di novembre.



La manifestazione celebrativa proseguirà con l’intervento del Presidente del Consiglio comunale di Carrara Michele Palma, mentre l’orazione ufficiale sarà affidata a Alessandro Conti, Presidente Provinciale ANPI Massa-Carrara. La cerimonia si concluderà con gli onori al Monumento ai caduti nel Cimitero del Paese. Alla cerimonia parteciperà anche la Regione Toscana che per l'occasione ha inviato il proprio gonfalone e una corona per commemorare le 33 vittime dell'eccidio.