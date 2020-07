`Prevenire la violenza nelle relazioni`: l´incontro con Vittoria Doretti su Zoom

Carrara - Nell’ambito del corso "Prevenire la Violenza nelle Relazioni", Vittoria Doretti parlerà del Codice Rosa, il percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in

particolare donne, bambini e persone discriminate.



Le associazioni Altro Abitare e CIF Carrara Onlus si dicono onorate di ospitare in qualità di relatrici del corso gratuito “Prevenire la violenza nelle relazioni”, Vittoria Doretti, creatrice del Codice Rosa e Alessandra Pifferi, UOC Promozione ed Etica della Salute UOSD Codice Rosa e Salute e Medicina di Genere - Staff Direzione Sanitaria P.O. Codice Rosa.

Il Codice Rosa è un percorso di accesso al Pronto Soccorso che dal 2009 è riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Tramite il Rosa viene dato sostegno alla vittima e vengono avviate le procedure di indagine per individuare l’autore della violenza.

Nel 2016, il Corriere della Sera inserisce Vittoria Doretti tra le 100 donne più influenti, sottolineando come, grazie al suo protocollo, sia possibile risparmiare alle vittima di violenza ulteriori sofferenze.



Per seguire l’intervento di Vittoria Doretti, previsto per Venerdì 3 Luglio alle 14.30 in diretta Zoom, è possibile registrarsi al link pvr. L’incontro fa parte di un corso più ampio - Prevenire la violenza nelle relazioni - che è volto a formare operatrici e operatori per la prevenzione della violenza di genere. La partecipazione è gratuita.

L’iniziativa, organizzata da Altro abitare Onlus in collaborazione con CIF Carrara Onlus, è parte di un progetto approvato con D.D.R. 19683/19 e realizzato con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana. Sostengono il progetto anche: Provincia di Massa-Carrara, Comune di Comano, Comune di Montignoso, Avis Zonale Massa-Carrara, Avis Comunale Carrara, AFAPH Onlus, Pianeta Elisa Onlus, Legambiente Massa Montignoso, Associazione Le Sabine.