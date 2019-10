`Occhio alla vista`, inizio col botto: 179 utenti nelle prime due settimane

Carrara - Un inizio col botto quello di “Occhio alla Vista”, lo screening gratuito promosso da Nausicaa Spa e finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie della vista associate al diabete e all’iperglicemia occasionale. La prima delle undici tappe si è conclusa ieri alla farmacia “del Cavatore” dove nelle ultime due settimane si sono recate 179 persone che si sono sottoposte alla visita non invasiva. I farmacisti, formati appositamente per l’occasione, attraverso un macchinario di nuova generazione, il Nexy, hanno scattato una foto all’occhio dei pazienti. Immagine che successivamente è stata inviata a un medico che in breve tempo ha fornito una diagnosi e consigli per intervenire tempestivamente.



“L’iniziativa è stata molto apprezzata – commenta Simonetta Pucciarelli, direttrice della farmacia – l’affluenza è stata massima, andando oltre le più rosee aspettative. Addirittura siamo stati costretti a dirottare in altre farmacie coloro che per motivi logistici non abbiamo potuto accontentare. Gli utenti sono stati molto soddisfatti e contenti del servizio offerto. Stiamo già consegnando i referti dello screening che il dottor Flavio Dalle Lucche, oculista della U.O. Oculistica di Carrara, ci ha inviato e provvedendo a indirizzare nelle strutture idonee i pazienti con criticità per proseguire con la corretta indagine”.



La soddisfazione è massima anche da parte dei vertici di Nausicaa, Luca Cimino, presidente della partecipata, e Riccardo Pollina, consigliere di amministrazione e ideatore del progetto che vede coinvolti anche Asl Toscana nord ovest, Fondazione Marmo e Federmanager Massa-Carrara, e che ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Carrara, Massa e Fivizzano. “Ci aspettavamo una buona risposta da parte dei cittadini ma non così – commentano Cimino e Pollina – siamo davvero sorpresi. Non possiamo che ringraziare i nostri farmacisti e i nostri partner per questo servizio che stanno offrendo alla cittadinanza. Ricordiamo che si tratta di un’opportunità importantissima perché prevenire le maculopatie diabetiche significa evitare gravi problemi di salute come la cecità».



E lunedì 14 ottobre via alla seconda tappa, quella della farmacia “La Perla” di Bonascola. Qui sarà possibile effettuare il controllo gratuito fino a sabato 26 ottobre previa prenotazione telefonica al numero 0585 841113 o prenotando direttamente in farmacia.

REQUISITI, CALENDARIO E PRENOTAZIONI

L’esame gratuito sarà indolore, immediato e assolutamente non invasivo e potrà svolgerlo chi ha 55 anni o più, o è affetto da diabete di tipo 2, o ha una glicemia alterata (100-125 mg/dl oppure >5,5-7.0 mmol/L), o su consiglio del proprio medico di famiglia. Grazie al Nexy, un dispositivo di ultima generazione, i farmacisti scatteranno una fotografia agli occhi del paziente e da questo si potrà sapere se è tutto a posto o se sono presenti diabete o malattie connesse come le retinopatie.



• dal 14/10 al 26/10/2019 alla Farmacia “La Perla” (via Bonascola, 35 – Bonascola, Carrara);

• dal 26/10 al 09/11/2019 alla Farmacia Fossone (strada Comunale di Monteverde, 46 – Fossone, Carrara);

• dal 11/11 al 23/11/2019 alla Farmacia “La Prada” (via Casola, 21G – Avenza, Carrara);

• dal 25/11 al 07/12/2019 alla Farmacia “Paradiso” (via Cavallotti, 58 – Marina di Carrara);

• dal 09/12 al 21/12/2019 alla Farmacia “Fiorillo” (via Fiorillo, 11 – Marina di Carrara);

• dal 23/12 al 04/01/2020 alla Farmacia Fivizzano (piazza Vittorio Emanuele II, 32 – Fivizzano);

• dal 08/01 al 18/01/2020 alla Farmacia N. 1 (piazza De Gasperi, 17 – Massa);

• dal 20/01 al 01/02/2020 alla Farmacia N. 2 (via Zini, 30 – Marina di Massa);

• dal 03/02 al 15/02/2020 alla Farmacia N. 3 (via Massa-Avenza, 32 – Massa);

• dal 17/02 al 29/02/2020 alla Farmacia N. 4 (via delle Pinete, 197/B – Partaccia, Marina di Massa).



Per prenotare la visita è necessario recarsi nella farmacia prescelta.