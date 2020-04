«Nuove mascherine in arrivo. Buoni spesa, le risposte sul sito del Comune»

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo il messaggio quotidiano del sindaco Francesco De Pasquale.



Care concittadine e cari concittadini, oggi purtroppo l’azienda sanitaria ci ha comunicato il decesso di una persona. Si tratta di una donna di 81 anni ricoverata in ospedale. L’amministrazione e la città tutta si stringono in un affettuoso abbraccio alla famiglia e ai cari della signora in questo momento di dolore così profondo.

Per quanto riguarda il trend dei contagi invece si registra un nuovo caso positivo che sta trascorrendo la degenza a domicilio.

Oggi la Regione Toscana ci ha fatto sapere che sarà distribuita gratuitamente una nuova tranche di mascherine. La gestione sarà totalmente in capo alla Regione che le farà arrivare sui territori attraverso le farmacie, comunali e private, e i negozi della grande distribuzione. Nelle frazioni dove non fossero presenti queste attività, si procederà attraverso la piccola distribuzione o in ultima battuta con il personale della Protezione Civile. Non appena ci saranno comunicati i tempi della consegna e i quantitativi disponibili ovviamente ve lo comunicheremo.

Alla luce delle tante richieste di accesso agli interventi di solidarietà alimentare che continuano ad arrivare al numero verde, il Settore Sociale ha diffuso un elenco di risposte alle domande più frequenti, per fare chiarezza su chi siano gli aventi diritto, quali sono le priorità e con la speranza di garantire massima trasparenza agli occhi della città. Le risposte sono pubblicate sul sito del comune e su questa pagina facebook. Colgo l’occasione per rinnovare il mio ringraziamento all’assessore Anna Galleni e a tutto il suo staff per l’eccellente lavoro che stanno svolgendo in questo momento così difficile e per la grande disponibilità che stanno dimostrando.

Un ringraziamento che va sicuramente esteso alla nostra Protezione civile e a tutti i nostri dipendenti che sono in prima linea in questa emergenza. Questo spirito di squadra mi rincuora e mi commuove e conferma quello che dico sempre, ovvero che insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo.