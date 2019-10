«Monoblocco ristrutturato e Cittadella della Salute con primo soccorso»

Carrara - Sulla questione del Monoblocco, interviene con una nota il Comitato Salute Pubblica Massa-Carrara, per fare il punto della situazione dopo le varie ipotesi emerse per il futuro della struttura e della sanità carrarese. La riportiamo di seguito.



Facciamo il punto della situazione che riguarda il Monoblocco di Carrara e l’area di Monterosso dopo tutta la serie di incontri, comunicati, dichiarazioni, risposte, smentite che si sono succedute da parte di ASL, Regione Toscana, Sindaco di Carrara, Comitati, Sindacati, ecc. Pare assodato che una decisione verrà presa solo dopo che saranno disponibili tutte le informazioni (che ancora non sono state rese disponibili alla cittadinanza) riguardo le due ipotesi: ristrutturazione e demolizione/ ricostruzione. Al momento, ci sembra evidente che delle due solo la prima ha il favore praticamente unanime della popolazione.

Ultimamente si è aggiunta, su proposta del sindaco Francesco De Pasquale, una terza via: la costruzione di una struttura per ospitare le sale operatorie durante la fase di transizione. Se capiamo bene, lo scopo di questa proposta è evitare che le sale operatorie siano trasferite al Noa con il rischio, molto probabile, che non tornino più a Carrara. Non condividiamo però l’idea che serva una nuova costruzione a questo scopo. Crediamo che gli spazi per ospitare servizi e sale operatorie nel periodo di ristrutturazione del Monoblocco, che deve essere fatta a “scaglioni”, ne esistano già a sufficienza, basta avere la volontà politica di cercarli.

Il nostro fine ultimo rimane sempre il bene della città di Carrara e della provincia. Ma, concretamente, come? Creando a Carrara una Cittadella della Salute che ampli la gamma di servizi sanitari erogati per tutto il territorio e al contempo valorizzi l’ampia dotazione di strutture edilizie presenti nell’area di Monterosso, e non solo, che costituiscono un innegabile valore per tutta la città. Della Cittadella della Salute fanno parte alcuni degli obiettivi per cui abbiamo sempre lottato, e continueremo a farlo: ottenere a Carrara sia una Casa della Salute di tipo complesso che comprenda un Punto di Primo Soccorso (con emergenza territoriale – 118) che un Ospedale di Comunità per la degenza temporanea di pazienti non acuti.

L’attivazione di questi nuovi servizi insieme alla salvaguardia delle sale chirurgiche per chirurgia ambulatoriale e oculistica, del Day Hospital oncologico, della Medicina Nucleare e al potenziamento della Radiologia, possono essere garantiti utilizzando al meglio le palazzine di Monterosso (con gli adeguamenti necessari) e tutti gli spazi del Monoblocco ristrutturato. Si potrebbero inoltre ospitare gli ambulatori territoriali (attualmente impropriamente ospitati al NOA) e si potrebbe ottenere il trasferimento della Scuola Infermieri e costituire il Polo didattico Sanitario, con anche scuola per gli OSS.

Teniamo presente che tutte le palazzine di Monterosso hanno praticamente la metà dello spazio inutilizzato. Un edificio (ex palazzina G) è completamente vuoto e trascurato. Circa un terzo dello spazio all’interno del Monoblocco è un cantiere abbandonato. Una situazione di desolazione e conseguente degrado che risulta molto triste sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini che usano i servizi. Non possiamo fidarci dell’ASL, non ha mai mantenuto le promesse a cominciare dalla ultra ventennale mai completata realizzazione della RSA Fossone per finire con la recente notizia del trasferimento al NOA della Medicina Nucleare che secondo il PAL era invece previsto a Carrara.

È indispensabile imporre subito l’inversione di questa tendenza: iniziare ridando uso e valore a tutta l’area di Monterosso riqualificando le strutture e collocando al loro interno nuovi e vecchi servizi sanitari. Proprio di fronte alla palazzina abbandonata c’è già un esempio virtuoso di riqualificazione: l’attuale palazzina F che ospita Neuropsichiatria infantile. Salta agli occhi, sembra una struttura moderna ma è solo stata riqualificata.

Ristrutturare valorizzando al massimo le strutture presenti, evitando il degrado e lo stato di abbandono e il depauperamento di servizi per l’intera città di Carrara e la provincia. Vorremmo che fosse questo l’obbiettivo condiviso dall’amministrazione comunale e imposto all’ASL. Un obbiettivo ambizioso ma realizzabile, con il sostegno convinto di tutta la cittadinanza.



Sull'argomento intervengono anche i pensionati di Cgil e Cisl dopo l'uscita della Uil.



Cgil, Cisl, Fnp e Spi in merito alle notizie uscite il 24 ottobre sugli organi di informazione a nome della UILP sul Monoblocco di Carrara precisano che all’incontro con l’amministrazione comunale sono state presentate delle ipotesi al vaglio dell’amministrazione e dei vertici della sanità di area vasta attualmente prive di elementi di fattibilità e costi precisi , ma solo valutazioni generali.

I sindacati hanno chiesto precise rassicurazioni sulla sicurezza attuale dei locali sia per gli operatori che per gli utenti dei servizi e hanno avuto garanzie per quanto riguarda la staticità. Per l’adeguamento sismico ci è stato dichiarato che a parere dei tecnici la situazione non è in regola con le norme attualmente vigenti e che potrà essere migliorata con successivi interventi ma probabilmente non garantita.

L’amministrazione ha specificato che nessuna decisione è stata presa e che sono state date garanzie di copertura di spesa per qualunque soluzione. Pertanto i sindacati, esprimendo indicativamente grande preoccupazione per la soluzione di abbattere il monoblocco, anche se dopo aver costruito una palazzina, ricavando meno della metà degli spazi utilizzati per tutte le attività presenti attualmente e non in linea con l’idea della volontà di una “cittadella della salute “ citata in incontri precedenti, prendono atto della nuova proposta illustrata dall’amministrazione, rimanendo però in attesa di un incontro con la conferenza dei sindaci e almeno la direttrice del distretto, per documentazioni precise, impegni di spesa previsti, tempi di attuazione, anche in considerazione delle delibere approvate ultimamente dalla regione su finanziamenti per adeguamenti sui presidi ospedalieri e strutture sanitarie del territorio.