«Le notizie sulla fase 2 non siano male interpretate. È ancora emergenza»

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo il messaggio alla cittadinanza del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.



Care concittadine e cari concittadini, oggi (ieri, ndr) purtroppo l’azienda sanitaria ci ha comunicato il decesso di due uomini: entrambi avevano 86 anni ed entrambi erano ricoverati all’ospedale delle Apuane. Appare chiaro che il prezzo che la nostra città sta pagando a questa epidemia si fa sempre più elevato. Il dolore è profondo e il nostro pensiero va alle famiglie di queste persone, a cui esprimiamo sentimenti di vicinanza e affetto.

L’azienda sanitaria ci ha comunicato 5 nuovi casi positivi.

L’emergenza dunque è ancora in corso e per questo rinnovo a tutti l’invito a restare a casa e ad attenersi scrupolosamente alle misure precauzionali diramate dal governo. Le notizie sempre più insistenti sull’avvio di una fase2, con la riapertura di alcune attività, non devono essere male interpretate. Se vogliamo che tutti i sacrifici fatti in queste settimane servano a qualcosa, allora dobbiamo prepararci a un momento in cui se pur a fronte di un po’ più di libertà saremo chiamati a osservare con estremo rigore regole e misure precauzionali. E questo anche e soprattutto nei luoghi di lavoro.

In quest’ottica vanno quindi le ultime due ordinanze emanate dalla Regione Toscana. Si tratta di provvedimenti che puntano a dare il tempo a datori di lavoro e titolari di attività di preparasi alla riaperture, soprattutto dal punto di vista delle garanzie che saranno richieste a tutela della salute di dipendenti e clientela.

L’ordinanza 38 diramata proprio oggi è dedicata alle misure di contenimento dei contagi nei luoghi di lavoro. Si tratta di un dispositivo importante che permette ai titolari delle attività produttive e commerciali di predisporre quanto richiesto, in attesa che il governo autorizzi con apposito decreto le riaperture. L’ordinanza prevede attività di monitoraggio, misure puntuali sulla gestione degli spazi e sulle procedure di lavoro, obblighi per il datore di lavoro e per i dipendenti e disposizioni specifiche per le attività commerciali. Il testo completo del dispositivo è anch’esso già disponibile sul sito del comune di Carrara.

L’ordinanza numero 37 del 16 Aprile 2020, anche questa pubblicata sul sito del nostro comune, spiega che le attività di consegna dei mezzi navali già allestiti possono essere effettuate previa comunicazione al Prefetto. Il provvedimento conferma come avevamo anticipato che l’accesso del personale dipendente alle strutture ricettive all’aperto - come gli stabilimenti balneari - è consentito per le attività di manutenzione, vigilanza e pulizia. Anche in questo caso previa comunicazione al Prefetto. Queste strutture restano ovviamente chiuse al pubblico. L’ultimo articolo dell’ordinanza 37 stabilisce infine che per le prossime festività del 25 aprile e 1 maggio, tutti gli esercizi commerciali dovranno restare chiusi con deroghe solo per farmacie e rivendite di giornali e per le consegne a domicilio di generi alimentari.

Un segnale importante che punta a evitare uscite non necessarie e pericolosi assembramenti. Alla vigilia della domenica concludo rinnovando l’invito a restare a casa. Serve ancora qualche sacrificio ma insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo.