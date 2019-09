«Il futuro del Monoblocco deve essere ancora deciso. Ascolteremo tutti»

Carrara - “Il monoblocco di Carrara è una struttura sanitaria importante per la popolazione per questo, prima di assumere qualsiasi decisione, saranno sentite tutte le parti interessate”. Maria Letizia Casani, direttore generale della ASL Toscana nord ovest, interviene nel dibattito che si è aperto sui media locali.



“In questi casi il confronto è d’obbligo – continua Casani – non solamente con i Comitati di cittadini ma coinvolgeremo gli operatori, le parti sindacali che rappresentano un interlocutore qualificato e ovviamente l’Amministrazione Comunale. Infatti il 24 settembre in Comune si terrà un primo incontro propedeutico con i primari del monoblocco al quale ne seguiranno altri e entro breve sarà programmato il confronto con il sindacato”.



“E’ mia convinzione – conclude il direttore generale – che quando si mettono in atto azioni che impattano in modo sostanziale sull’organizzazione sanitaria di un territorio e che prevedono un impegno economico rilevante, l’ascolto delle diverse componenti sia, non solo dovuto, ma necessario perché le scelte siano le più appropriate”.