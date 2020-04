«Aumentano a 12 le guarigioni a Carrara. Continuiamo a rispettare le regole»

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.



L’azienda sanitaria non ci ha comunicato nuovi contagi. Dobbiamo tenere conto del fatto che, come ci ha comunicato asl, tra ieri e oggi è stato effettuato un numero minore di tamponi per effetto di alcune criticità registrate nei laboratori di analisi.

E’ sicuramente una notizia positiva invece la guarigione accertata dall’azienda sanitaria di altre 4 persone. Il totale dei carraresi usciti dal covid ammonta a oggi a 12 persone. Sono particolarmente felice di condividere con tutta la città queste informazioni che dopo un lungo periodo di difficoltà ci devono aiutare a essere fiduciosi nella ripresa. Non solo, i numeri sul rallentamento dei contagi devono stimolarci ad attenerci con assoluto rigore alle misure precauzionali imposte dalle normative. Se ci stiamo avviando verso una fase più positiva è sicuramente grazie ai sacrifici fatti finora, e che dobbiamo continuare a fare. Non solo, come vi ho già detto, quando scatterà la fase 2 saremo chiamati sempre e comunque a rispettare le distanze di sicurezza, a curare con grande attenzione l’igiene delle mani e a indossare la mascherina. Vi segnalo infine che per effetto dell’ordinanza regionale firmata oggi, la numero 41, da venerdì 24 aprile in Toscana ristoranti e locali che somministrano alimenti potranno vendere cibo da asporto. Il servizio dovrà essere effettuato previa ordinazione on-line o telefonica, appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare sia assembramenti all'esterno sia all'interno del locale dove sarà consentita la presenza di un cliente alla volta. Il testo dell’ordinanza sarà pubblicato come di consueto sul sito del comune e per informazioni i commercianti potranno scrivere a commercio@comune.carrara.ms.it

Anche in questo caso invito tutti ad attenersi scrupolosamente alle misure di precauzione. Il Coronavirus si combatte tutti insieme rispettando le regole.

Insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo.