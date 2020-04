«2 morti e 10 nuovi casi. Guardia alta, il trend non si è ancora arrestato»

Carrara - Pubblichiamo il messaggio del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, inviato ieri alla popolazione.



Care concittadine e cari concittadini,

Purtroppo vi devo comunicare il decesso di due persone, una di 77 e una di 87 anni, a causa del coronavirus. Entrambe erano ricoverate in ospedale. Si tratta di una grave perdita per tutta la nostra comunità e per le loro famiglie, a cui va tutto il nostro affetto e il nostro sostegno.

L’azienda sanitaria ci ha comunicato 10 nuovi casi positivi, a conferma del fatto che il trend dei contagi non si è ancora arrestato. Vi invito quindi a continuare a tenere la guardia alta, a restare a casa e a evitare i contatti sociali perché ancora dobbiamo attenerci scrupolosamente alle misure di prevenzione.

Lo dico proprio oggi perché non vorrei che la notizia dell’arrivo delle mascherine distribuite dalla Regione Toscana fosse interpretata come una sorta di “liberi tutti”. Non è così. Anche quando avrete la mascherina, dovrete limitare al massimo le uscite.

Oggi il nostro comune ha ricevuto dalla Protezione Civile Provinciale la scorta che ci è stata assegnata dalla Regione e che ammonta a due mascherine a persona. Abbiamo già attivato la complessa macchina necessaria alla distribuzione in sicurezza di questo materiale. Sì perché per evitare assembramenti, le mascherine dovranno essere consegnate porta a porta, con un grande dispiego di energie e di personale della nostra Protezione Civile, a cui va tutta la mia riconoscenza e che è già in prima linea negli interventi di solidarietà alimentare fondamentali per garantire il sostentamento delle fasce più povere della popolazione.



Pur nutrendo dubbi sulla reale efficacia, in termini sanitari, della distribuzione di due mascherine monouso a persona, sono certo che la Regione Toscana si sia attivata animata dalle migliori intenzioni, nell’ottica di migliorare la tutela della salute dei suoi cittadini. Da domani il nostro staff inizierà a imbustare le mascherine e successivamente inizierà la consegna che sarà porta a porta per la maggior parte del territorio. Solo nelle frazioni a monte si procederò con la consegna a chiamata presso le sedi dei seggi elettorali. In ogni caso le buste saranno consegnate a una sola persona per famiglia, a cui saranno consegnate tutte le mascherine che spettano al suo nucleo calcolato sul numero dei componenti. Ad esempio in una famiglia di quattro persone, un solo componente ritirerà tutte le otto mascherine a cui ha diritto il suo nucleo.



Vista la complessità delle operazioni, necessaria per tutelare la salute di cittadini e operatori, chiarisco fin d’ora che ci vorrà del tempo, affinché tutta la popolazione sia dotata di mascherine. Chiamare ai numeri del comune per chiedere la mascherina non serve a nulla perché la distribuzione procederà secondo uno schema prestabilito e calibrato sulle risorse umane che abbiamo a disposizione.

Come nel caso degli interventi di solidarietà alimentare, la nostra priorità è stata quella di tutelare la vostra salute. Organizzare dei punti di distribuzione presso i quali richiamare i cittadini sarebbe stato più veloce ma sicuramente più pericoloso in termini di contagio. Per questo vi invito ancora a restare a casa, a limitare i contatti sociali e a rispettare sempre e comunque la distanza di sicurezza. Concludo rivolgendo un pensiero agli studenti e ai miei colleghi insegnanti.



Anche il mondo della scuola è stato travolto, per non dire stravolto, da questa epidemia e per questo voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per garantire comunque l’attività didattica e la formazione dei nostri giovani. Ai ragazzi dico di continuare a studiare con impegno, anche attraverso le nuove piattaforme allestite proprio per far fronte a questa emergenza. Mi arrivano notizie di gesti di solidarietà tra compagni, per superare le difficoltà che sicuramente molti studenti stanno incontrando e questo mi da coraggio e speranza per il futuro. Come spesso accade dai più giovani arriva il buon esempio.

Come dico sempre, infatti insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo.