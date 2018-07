Torneo Mare Monti, definite le semifinaliste

Con qualche sorpresa sono terminate le gara di qualificazioni dei due gironi

Tornei - Con qualche sorpresa sono terminate le gara di qualificazioni dei due gironi dell’ottava edizione del torneo di calcio a undici Mare Monti abbinato alla quarta “Dazzini Cup”, in svolgimento presso la Fossa dei Leoni.



Nell’ultima giornata delle qualificazioni nel Girone A si è registrato il pareggio tra l’Aldovardi e Pusta Beach, mentre la gara tra La Tuga e il Belvedere non si è disputata per il forfait della compagine del Campocecina, quindi tre punti a tavolino per il team di mister Biagini.



In coda all’ultimo turno di qualificazione si sono disputati i due recuperi, gare rinviate relative alla seconda giornata del girone di andata: nel Girone A successo dell’Excelsior di misura sull’Aldovardi che si qualifica per le semifinali; nel raggruppamento B vittoria con il minimo scarto le Bagno La Tuga su Cesare Autotrasporti, in virtù di questo risultato Menconi & compagni si aggiudicano il primo posto nel girone.



Ultima giornata qualificazioni



Pusta Beach-Autotrasp.Aldovardi 1-1



Pusta Beach: Bordigoni, Pezzica, Contese, Del Popolo, Crocetti Matteo, Mazzucchiello, Cavalletti, Antonini, Costa, Crocetti Bruno, Piccini, Tognoni, Da Pozzo. All. Contese

Autotrasp. Aldovardi: Bellè, Vallerini, Bernardini, Giovannoni, Berti, Fawal, Bertanelli, Figaia, Bertipagani, Guadagni, Parente, Cervara, Branchetti, Braglia, Menconi

Arbitro: Di Giovanni

Marcatori: Menconi, Cavalletti



La Tuga-Campocecina 3-0 (a tavolino)



Recuperi



Aldovardi-Excelsior 1-2



Autotrasp. Aldovardi: Santini, Bertipagani, Lazzari, Branchetti, Bertanelli, Figaia, Salviati, Bernacca, Vallerini, Parente, Fawal, Braglia, Cervara.

Excelsior: Ricci, Fantoni, Bertolini, Nardi, Rossi, Contipelli, Ricciardi, Palagi, Lortenzini, Crafa, Buratti, Bertoni, Contipelli

Arbitro: Di Giovanni

Marcatori: Ricciardi (2), Bertanelli



La Tuga-Cesare Autrasp 1-0



La Tuga: Poli, Conti, Menconi, Gazzillo, Vaira, Bernardeschi, Zanelli, Lorenzini, Granai, Dalle Lucche, Vaccà, Pedrazzi

Cesare Autotrasp: Raciti, Ratti, Baldelli Luca, Baicchi, Pasqualetti, Baldelli Gianluca, Borghetti Jacopo, Caleo, Borghetti Michele, Bianchi Cristian, Baldelli Giuseppe, Bianchi Daniele, Perugi.

Arbitro: Di Giovanni

Marcatore: Vaccà



Classifiche finali



Girone A: Pusta Beach 7, Excelsior 6,Aldovardi 4



Girone B: La Tuga 10, Cesare Autotrasporti 7, Belvedere Campocecina 0



Accoppiamenti delle due semifinali:



Pusta Beach-Cesare Autotrasporti

La Tuga-Excelsior



Nelle foto Excelsior