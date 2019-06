Torneo delle Frazioni, stasera la Finalissima

Tornei - Tutto pronto al "Del Freo" di Montignoso per la Finalissima del Torneo delle Frazioni “XVI Menorial Giancarlo Paolini”.

Questa sera con fischio d'inizio alle ore 21.30 di fronte sul nuovo rettangolo di gioco in sintetico della Renella le formazioni di Capanne e Montagne che si contenderanno la prestigiosa Coppa.



In semifinale la formazione delle Capanne ha superato il Piazza in rimonta per 3-1 conquistando per la dodicesima volta in sedici anni la Finale. Dall'altra parte un agguerrito Montagne che si è imposto per uno a zero sul Prato.

Sponsor della Finalissima tra gli altri , l'Acqua Fonteviva (foto).



Le rose delle finaliste.

CAPANNE: Del Medico, Del Giudice, Battolla, Brizzi, Novani, Fargnoli, Santini, Youssefi, Gassani E., Tenerini, Chianese, Rebughini, Gassani D., Onwubolo. All. Pantera

MONTAGNE: Sardella, Bonuccelli, Lenzetti, Gazzoli, Della Maggiora, Giunta, Del Freo, Manfredi, Bonuccelli, Lucaccini, Kumanaku , Gavarini, Papaleo, Della Bona, Lorenzoni. All. Malfanti.