Torneo Delle Frazioni, Renella in testa al Girone A

Raggiunge in vetta le Capanne con cui martedi si giocherà l'accesso alle semifinali. Stasera in campo Montagne e Piazza

Tornei - Cervaiolo-Renella 1-2

Cervaiolo: Biagi, Fubiani, Grossi, Tognocchi, Canciello, Trapani, Manfredi, Rustighi, Poggi, Bonni, Monaco (Farusi, Ricci, Mori, Bonni) All. Mori

Renella: Magnani, Mosti, Menchini, Pucci, Guarducci, Mussi, Offretti, Chioni, Sabatini, Tazzini, Gianardi (Tonini, Carpentieri, Trombella, Giorgeri, Lorenzetti) All. Landucci

Reti: 5’ Chioni, 13’ Sabatini (R), 38’ Rustighi



Al termine di una bellissima partita la Renella batte il Cervaiolo e balza in testa alla classifica del Girone A, appaiata con le Capanne. I ragazzi di mister Landucci partono in discesa, sbloccando il risultato al 5’ con una grande giocata di Sabatini che mette Chioni davanti alla porta per il più facile dei gol. Otto minuti più tardi su fallo su Offretti, il direttore di gara decreta il penalty, bomber Sabatini non sbaglia e porta a 4 il suo score personale. Al 38’ Rustighi segna il 2-1 e la riapre. Primo tempo molto bello e tirato con la Renella che merita, poi ripresa nel segno del Cervaiolo ma alla fine la "Sabatini band" si porta a casa i 3 punti.



Dopo questo risultato Renella e Capanne si giocheranno, martedi prossimo, il primato in classifica che porterà direttamente alla prima semifinale, mentre chi perderà tra Cinquale e Cervaiolo (mercoledì 12) sarà fuori dai giochi.



Appuntamento a questa sera alle 20.15 quando per l’ultima sfida della settimana saranno di fronte Montagne e Piazza, Girone B, sia piccoli che grandi.



Di seguito le Classifiche e l'intero Calendario del torneo:



Girone A: Renella 6, Capanne 6, Cinquale 0, Cervaiolo 0



Girone B: Montagne 3, Piazza 2, Cerreto 1, Prato 0



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne 1-3

Ven 31 A: Cinquale-Renella 1-3

Lun 03 B: Cerreto-Piazza (1-1) 6-5 dopo i calci di rigore

Mar 04 B: Montagne-Prato 2-1

Mer 05 A: Cinquale-Capanne 0-4

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella 1-2

Ven 07 B: Montagne-Piazza

Lun 10 B: Cerreto-Prato

Mar 11 A: Capanne-Renella

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale

Gio 13 B: Piazza-Prato

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, 2A-3B

Mer 19 giugno: Playoff 2, 2B-3A



Lun 24 giungo, Semifinale: 1A- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: 1B- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA