Torneo delle Frazioni, Prato vola in semifinale

Tornei - Prato: Conti, Gavarini, Nicoletti, Gabrielli, Schintu, Latini, Gabrielli, Panaino, Iardella, Chicca, Berti (a disp. Gavarini, Del Freo, Martines, Bedini, Giorgetti) All. Bertelloni

Renella:: Magnani, Mosti, Menchini, Pucci, Guarducci, Mussi, Offretti, Chioni, Sabatini, Tazzini, Gianardi (a disp. Fialdini, Trombella, Giorgeri, Lorenzetti) All. Landucci

Rete 9' Iardella



MONTIGNOSO- Martedì 18 giugno presso il nuovissimo centro in erba sintetica "Del Freo" si è giocato il primo play off del Torneo Delle Frazioni. Di fronte Prato e Renella che se la sono giocata a viso aperto, mantenendo il risultato in bilico fino agli ultimi secondi. Decisivo il gol di Iardella dopo 9 minuti di gioco che ha consegnato al Prato l'accesso alla semifinale (martedi 25 giugno contro le Montagne)



Nel primo tempo la Renella parte molto male e va sotto dopo 9 giri di lancette: in seguito a una maldestra scivolata di Mussi in area, bomber Iardella si trova a tu per tui con Magnani e con una deliziosa finta lo mette a sedere a porta in vantaggio i suoi. Un Prato devastante nei primi 20 minuti ma poi la Renella esce dal guscio e inizia a creare azioni pericolose. Nella ripresa i ragazzi di Bertelloni difendono con ordine e si affidano a pericolosi contropiedi, almeno 4, nei quali l'estremo difensore avversario Magnani si oppone con parate miracolose.



Negli ultimi minuti la Renella si riversa in avanti e con una girata di testa di Sabatini va vicinissima al pareggio, ma Conti si stende e toglie la palla dall'angolo evitando un gol fatto. Al triplice fischio il risultato finale è 1-0 per il Prato che passa meritatamente.



Appuntamento a questa sera alle 21.15 per il secondo play off tra Piazza e Cinquale la cui vincente incontrerà lunedi 24 giugno le Capanne per la seconda semifinale.



Di seguito il resto del calendario partite:



Mar 18 giugno: Playoff 1, Renella-Prato 0-1

Mer 19 giugno: Playoff 2, Piazza-Cinquale



Lun 24 giungo, Semifinale: Capanne- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semifinale: Montagne - Prato



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA